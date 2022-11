Bestes WM-Ergebnis für Simon Diesch

Simon Diesch hat seine bisher stärkste Leistung bei einer Weltmeisterschaft der olympischen 470er-Jolle erbracht. Der 27-Jährige aus dem Olympiateam des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) und seine Berlinerin Vorschoterin Anna Markfort segelten bei der WM Ende Oktober im israelischen Sdot-Yam auf Rang fünf.

Nach der Vorrunde der insgesamt 60 Crews aus 19 Nationen waren Diesch/Markfort mit drei Tagessiegen in fünf Wettfahrten als Dritte in die Goldfleet der besseren Hälfte eingezogen. Weitere sechs Wettfahrten bei anspruchsvollen Bedingungen an der Mittelmeerküste mit täglich mittleren Windverhältnissen wurden gesegelt – das deutsche Duo erreichte drei einstellige Ergebnisse. Als Fünfte, nur zwei Punkte hinter den Drittplatzierten, waren Diesch/Markfort dann in das Medal Race eingezogen, konnten sich aber mit einem siebten Platz nicht mehr verbessern. „Edelmetall ist uns leider aus der Hand geglitten. Aber wir gehören zur Weltspitze, sind in Schlagdistanz zum Podium“, sagte Diesch nach der Sprint-Saison.

Woran Diesch/Markfort noch arbeiten müssen

Denn für den Jurastudenten war es laut WYC erst die dritte Regatta mit Markfort. „Klar haben wir noch Baustellen, wissen aber auch, wo die sind“, so Diesch. „Die Starts sind noch verbesserungsfähig, auch die teaminterne Kommunikation und Rollenverteilung und die Fitness“, zählt er auf. Auch wenn noch ein wenig Luft nach oben ist, bezeichnet Simon Diesch das Ergebnis als „absolut gelungene Teamleistung“. Mit Rang fünf hat er eines der besten Ergebnisse deutscher Segler der vergangenen Jahre im 470er erzielt. Doch es wurde noch getoppt von seinem langjähriger Augsburger Mitsegler Philipp Autenrieth, der in Israel mit der Hamburgerin Luise Wanser neuer Weltmeister wurde. Beide Teams sicherten Deutschland den Sieg in der Nationenwertung bei dieser WM. Im Trainingslager in Lanzarote feilt Diesch nun weiter an seiner Performance.