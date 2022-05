Bestehender Vorstand wird bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit nun gut mehr als zwanzig Jahren dröhnt es regelmäßig in Friedrichshafen und Umgebung. Der ortsansässige Verein Count Zeppelin Highland Pipes and Drums of Friedrichshafen (CZ) bestätigte in seinem Jubiläumsjahr die Vorstandschaft und schaut erwartungsvoll auf eine spannende Saison 2022.

Wie vermutlich alle Vereine litt auch Count Zeppelin unter den Corona-Restriktionen der vergangenen zwei Jahre. Besonders schwer fiel letztes Jahr die Entscheidung, die Jubiläumsfeier nicht im eigentlichen Jubiläumsjahr 2022, sondern erst im Folgejahr zu veranstalten. Dadurch erhoffte sich die Vorstandschaft mehr Planungssicherheit.

Nach nunmehr zwei auftrittslosen Jahren trafen sich die aktiven, wie auch passiven Mitglieder am 6. Mai im Schloss in Brochenzell, um Ämter neu zu besetzen und anstehende Auftritte und Planungen zu besprechen.

Nachdem die musikalische Leitung durch Silke Reimann, ehemals Musikerin bei den First Leiblach Valley Pipes and Drums in Hörbranz, im vergangenen Jahr neu besetzt wurde und dadurch frischer Wind in die Band kam, standen die anstehenden Wahlen ganz im Zeichen der Kontinuität. So wurden Frank van der Meulen als erster Vorstand und Werner Faulhaber als Kassier in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Dies ist nicht nur auf die herausragende Arbeit der beiden zurückzuführen, die Wiederwahlen sollen auch bei den anstehenden Aufgaben ein funktionierendes und verlässliches Team in Takt halten.

Aktuell bereitet sich die Band auf zwei Platzkonzerte in Langenargen und Kressbronn sowie das Fest der Kulturen an der Häfler Uferpromenade vor. Das Sommerfest der Siedlung Löwental und natürlich der Seehasenfestumzug bilden weitere Highlights der nächsten Monate im Programm von Count Zeppelin. Im Juli wird kein Wochenende vergehen, an dem die Häfler Piper nicht in Aktion sein werden. Wer gerne Dudelsack oder Drum lernen möchte ist herzlich willkommen. Musikalische Vorkenntnisse nicht unbedingt notwendig. Weitere Informationen zu den Auftritten oder Ausbildung bei CZ entnehmen sie der Vereins-Website: www.count-zeppelin.de.