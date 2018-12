Die Schwäbische Zeitung sucht gemeinsam mit der My Cake-Messe die besten Bäcker. Die Sahneträume werden beim Finale des Wettbewerbs „Essbarer Kuchen“ am 2. und 3. Februar auf der internationalen Messe für Tortendesign und kreatives Backen in Friedrichshafen gekürt. Auf der Facebook-Seite der Schwäbischen Zeitung Bodensee wird ab dem 24. Januar über die zehn Finalisten abgestimmt. Die Torten werden in der heimischen Küche zubereitet und am Samstag oder Sonntag auf der Live-Bühne der My Cake aufgetischt. Dort werden täglich fünf fruchtige Kunstwerke von einer fachkundigen Jury bewertet.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Foto von sich und ihrer Kirschtorte, die Zutatenliste oder das Rezept sowie die Antwort auf die Frage „Warum meine Schwarzwälder Kirschtorte die Beste ist“ an die Adresse mycake@messe-fn.de. Anmeldeschluss ist der 14. Januar. Alle Fotos stehen auf Facebook ab 16. Januar zur Abstimmung bereit. Die zehn Fotos mit den meisten Likes sind beim Wettbewerb mit dabei. Weitere Infos gibt es online unter www.mycake-messe.de.