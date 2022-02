Beste Bachelorarbeiten Tourismus, Hotellerie und Gastronomie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Friedrich Hospitality Foundation zeichnet in jedem Jahr die besten Bachelorarbeiten im Bereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der DHBW Ravensburg aus. Die wissenschaftliche Leistung der Absolvent*innen des Studiengangs sichtbar machen und die aktuell Studierenden zu motivieren sind die Ziele der Auszeichnung. Dotiert sind die Preise jeweils mit 500 Euro – dank der Unterstützung der Friedrich Hospitality Foundation. Die noch junge Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, Grundlagen für eine solide Ausbildung im Gastgewerbe zu schaffen. Erste Projekte laufen bereits in Afrika. Aber auch hierzulande ist dies Michael und Christina Friedrich ein Anliegen. Die Gewinnerinnen:

Marah Brunold wird für ihre Arbeit „Praktische Umsetzung der Szenario-Technik am Beispiel der Corona-Pandemie in der Gut Hügle GmbH“ in der Kategorie herausragende konzeptionelle Fertigkeit ausgezeichnet, betreut wurde sie von Conny Mayer-Bonde.

Selina Demmeler wird für ihre Arbeit „Hybride Veranstaltungen in einem touristischen Unternehmen am Beispiel der Center Parcs Bungalowpark Allgäu GmbH – Marktanalyse und unternehmensspezifische Zukunftsprognose“ in der Kategorie empirisch-methodischer Anspruch und Einsatz innovativer Sozialforschung ausgezeichnet, betreut wurde sie von Prof. Stefan Luppold.

Vanessa Rösch wird für ihre Arbeit „Nachhaltiges Tourismusmanagement in der Destination Friedrichshafen – eine Potenzialanalyse unter Berücksichtigung der Tourismusakzeptanz in der Bevölkerung“ in der Kategorie hohe Praxisrelevanz für die Dualen Partner ausgezeichnet, betreut wurde sie von Harald Bacher.