Best Thesis Award vergeben

Im Rahmen der Graduierungsfeier der Zeppelin Universität verleiht der Freundeskreis der ZU – die Zeppelin Universitätsgesellschaft e.V. (ZU|G) – traditionell den mit jeweils 500 Euro dotierten Best Thesis Award an Graduierende für ihre herausragenden Leistungen in ihrer Abschlussarbeit auf fachlicher, wissenschaftlicher sowie gesellschaftlicher Ebene.

Verliehen wurden die Awards im Rahmen des Festakts im Dornier Museum von unserem stellvertretenden Vorsitzenden Philipp Gotterbarm. Die größtenteils in Englisch verfassten und ausgezeichneten Abschlussarbeiten widmeten sich dabei Themen wie unter anderem Populismus, Stereotypen, Migration wie auch KI-Netzwerke.

Abgerundet wurde der Abend mit einer Rede der ZU/G-Geschäftsführerin und Alumna Sandra Laßmann. In ihrer Rede betonte die Airbus-Projektleiterin, die ZU verkörpere nach wie vor eine interdisziplinäre Denk- und Arbeitsweise sowie den Austausch in Seminar-Gruppen zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Sie schafft Raum für kritische Reflexion und die jeweils eigene Transformation während des Studiums, die man im Bestfall direkt in der Praxis anwenden kann.

Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit und die Neugierde an fachfremden Themen waren weitere wichtige Bestandteile, um die Graduierenden auf die Zeit nach dem Studium bestmöglich vorzubereiten.

Die ZU/G gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern des Best-Thesis-Awards und wünscht ihnen alles Gute für ihre Zukunft:

BA CME: Kenneth Styppa, „Block Millionaires – Predicting millionaires using artificial neural networks based on large-scale Ethereum transaction histories“

BA SPE: Yannick Scharf, „Economic and Institutional Effects of Populism – Case Studies for Selected Central European Countries using Synthetic Controls“

BA PAIR: Joseph Oertel, „Pictorial Boundaries – Exclusionary effects of stereotypic visual representations of refugees“

MA AMC: Joanna von Graefe, „Die Marke ‚gedrucktes Buch’ – Produktfunktion am zukünftigen Buchmarkt“

MA PAIR: Vitoria De Pieri, „Colonizing Whiteness: On the Pitfalls of Brazilian Migration“

Als gemeinnütziger Verein dient die ZUG dem Zweck, die wissenschaftlichen und kulturellen Aktivitäten der Universität zu unterstützen und den Austausch zwischen Universität, Stadt und Region zu intensivieren.

