Von Deutsche Presse-Agentur

Glück im Unglück hatte ein 56 Jahre alter Mann, der mit seinem dreirädrigen Elektrofahrzeug zwischen den Schranken an einem Bahnübergang stecken geblieben ist - und das, während ein Zug vorbei fuhr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann in der Nacht zuvor den beschrankten Bahnübergang in Memmingen überqueren, hatte aber offenbar seine Scheibe nicht ausreichend freigekratzt und die Warnlichter nicht bemerkt. Sein Gefährt streifte noch die absenkende Schranke und kam auf den Gleisen zu stehen.