Besorgte Eltern: Am Kinderhaus geht der Fuchs um – und keiner fühlt sich zuständig

Welche Gefahren von Füchsen ausgehen und wer für Wildtiere zuständig ist

„Der Fuchs selbst stellt in der Regel keine Gefahr für den Menschen dar“, schreibt das Landratsamt auf Nachfrage. „Er ist im Grunde nicht aggressiv, solange er nicht Angst um seine Jungen (im Frühjahr) hat oder in die Enge getrieben wird und keine Fluchtmöglichkeit mehr hat.“ Der Fuchs könne Krankheiten übertragen. „Die bekannteste ist der Fuchsbandwurm, diese Gefahr lauert aber fast überall, auch in jedem Hausgarten, Erkrankungen sind sehr selten.“ Die Fuchsräude sei eine Hauterkrankung durch Milben und werde über direkten Kontakt mit dem Tier übertragen. Hunde und Katzen könnten sich anstecken. Für den Menschen sei die Krankheit ungefährlich (Fehlwirt), könne jedoch Juckreiz hervorrufen, der aber leicht behandelbar sei. „Die Fuchsstaupe ist eine Viruserkrankung, die oft in kurzer Zeit tödlich endet und auch für Hunde ansteckend ist. Hunde können dagegen geimpft werden. Diese Erkrankung ist für den Mensch nicht ansteckend.“ Wichtig seien die üblichen Hygienemaßnahmen wie Hände waschen oder im Außenbereich genutzte Schuhe nicht in die Wohnung zu nehmen. „Füchse sind häufig unerkannt im Siedlungsbereich unterwegs. Daher sind die genannten Gefahren zwar verbreitet gegeben, die Zahl an Erkrankungsfällen jedoch sehr gering.“

Für Wildtiere, die dem Jagdrecht (JWMG) unterliegen, ist laut dem Landratsamt zunächst der Jagdausübungsberechtigte zuständig. Innerhalb befriedeter Bezirke sei aber wieder das Ordnungsamt zuständig. Das Ordnungsamt könne einen Tierarzt hinzuziehen, um abzuschätzen, ob das Tier gerettet werden kann oder ob es erlöst werden soll. Bei Wildtieren sei die Erlösung oft sinnvoll. Stadtverwaltung oder Ordnungsamt könnten auch die Tierrettungsstellen beauftragen. Für Wildtiere, die besonders geschützt sind (außerhalb Jagdrecht), sei die Naturschutzbehörde zu informieren und zuständig. (sz)