„Besonnenheit, Vernunft und Gesundheit“

„Gute und pragmatische Lösungen für Stadt und Bürger“ – das ist laut Fraktionsvorsitzender Gaby Lamparsky das Ziel der FDP-Fraktion im Häfler Gemeinderat. Im Gespräch mit Martin Hennings weist sie darauf hin, dass als Folge der Coronakrise auch die Stadt sparen und streichen werden muss.

Corona hat Friedrichshafen fest im Griff. Wie verbringen Sie im Moment Ihre Tage?

Das sagen meine Fraktionskollegen, beide medizinisch tätig. Markus Steybe: Ich arbeite von früh bis spät, berate Patienten und Kollegen. Ich setze mich der Gefahr aus, jederzeit infiziert zu werden, und schütze mich und mein Personal, so gut es geht, gegen eine nicht sichtbare Gefahr. Wir Zahnärzte sind durch unsere sehr gut organisierten Hygienemaßnahmen für das Virus gerüstet. Peter Stojanoff: Auch Physiotherapeuten haben einen Versorgungsauftrag im Gesundheitswesen, daher arbeiten wir mit Patienten, die Therapie dringend brauchen und keine Anzeichen von Corona haben.

Hat das Virus auch die Kommunalpolitik lahmgelegt? Oder sind die Räte in diesen Tagen in Diskussionen und Entscheidungen eingebunden?

Viele Informationen kommen per E-Mail oder sind über andere Internetkanäle von Stadt und Kreis erhältlich. Der Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden treffen sich einmal wöchentlich zur Telefonkonferenz. Die Kommunikation ist digitaler und ein wenig anders, wie im Bundestag.

Im Mai haben die Bürger einen neuen Gemeinderat gewählt, mit neuen Gesichtern und Gruppierungen. Wie schätzen Sie es ein: Hat sich das Gremium schon gefunden?

Es gab schon genug Zeit zum Kennenlernen über mehrere Monate und in etlichen Sitzungen. Eine Klausur beziehungsweise Gemeinderatsfahrt werden dies weiter intensivieren. Wenn die Sitzungen mal wieder etwas kürzer werden, wird auch mehr Zeit für informelle Nachsitzungen sein.

Sieben Fraktionen, ständig wechselnde Mehrheiten: Wie schwer ist es da, sein Profil deutlich zu machen und seine Ideen umzusetzen?

Es ist relativ einfach, man muss nur seinen Überzeugungen und Themenschwerpunkten treu bleiben. Für gute Ideen muss man werben, dennoch ist nicht immer eine demokratische Mehrheit sicher.

Der Ton im Rat ist konfrontativer geworden. Die Zahl der Anträge und damit der Initiativen aus der Mitte des Gremiums hat zugenommen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Nicht immer positiv. Demokratie lebt von der Diskussion und dem Kompromiss, Konfrontation führt nicht unbedingt zu Lösungen. Jede Fraktion hat das Recht, ihre Ideen und Themen in Anträge zu gießen. Insgesamt empfinden wir die Zahl der Anträge in den letzten Monaten als zu hoch. Das führt zu langen Sitzungen und leider auch dazu, dass für andere wichtige Angelegenheiten weniger Zeit bleibt. Die FDP-Fraktion wünscht sich gute und pragmatische Lösungen für Stadt und Bürger, auch jenseits von „reiner“ Parteipolitik.

Was würden Sie als größten Erfolg der FDP im neuen Rat sehen und was war die schmerzlichste Niederlage?

Das können wir nach wenigen Monaten noch nicht sagen. Etwas enttäuscht waren wir, dass die Idee der Zwischennutzung des alten Zollgebäudes nicht offen aufgenommen wurde. Aus der Stadtgesellschaft erhielten wir sofort positive Reaktionen. Leider ist die gute Idee zurzeit nicht mehrheitsfähig.

Eigentlich sollte die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/2021 den kommunalpolitischen März bestimmen. Muss das Zahlenwerk als Folge der Krise neu geschrieben werden? Und welche Schwerpunkte würden Sie dann setzen?

Ja, denn die Einnahmeseite stimmt überhaupt nicht mehr. 2020 muss nun gespart und gekürzt werden, um die Wirtschaft und damit die Lebensgrundlage von uns allen am Laufen zu halten und Bürgern, die in Not geraten, zu helfen. Es werden nur pragmatische und bescheidene Ansätze möglich sein. Alles muss neu justiert und priorisiert werden. Nur sehr Wichtiges, Unaufschiebbares und wenig Wünschenswertes wird 2020 finanzierbar sein.

Was wünschen Sie den Häflerinnen und Häflern in dieser schwierigen Zeit? Und was wünschen Sie sich von den Bürgern dieser Stadt?

Besonnenheit, Vernunft und Gesundheit. Bleiben sie gesund und haben sie Verständnis, dass 2020 manches anders sein wird als bisher gewohnt.