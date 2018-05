Besonderer Spieltag mit kuriosen Ergebnissen

Der 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B4 ist ein ganz besonderer gewesen. Der FV Langenargen führte in Bürgermoos bis zur 90. Minute mit 3:0 und am Ende hieß es 3:3. Spitzenreiter Kosova verlor gegen den Siebten, Oberreitnau, mit 1:2. Alle drei Tore erzielten Kosova-Spieler. Nur der SV Tannau blieb standhaft. Der SVT siegte gegen die TSG Lindau-Zech mit 4:2 und steht wieder an der Spitze.

Schlaflose Nächte wird Michael Wölfle, Trainer des FV Langenargen, nach dem kuriosen Spiel in Bürgermoos nicht davontragen. „Es war wie ein komischer Film. Am Ende habe ich über die Gegentore gelacht, weil sie alle irgendwie seltsam waren. Das 2:3 war ein direkt verwandelter Eckball. Da fällt einem nichts mehr ein“, sagte er. Dabei dominierte seine Mannschaft bis zu den letzten vier Minuten. Führte mit 3:0 und alles schien in trockenen Tüchern, doch dann kamen Patrick Hauk und Andre Dullenkopf und stellten das Ergebnis auf dem Kopf. „Es waren drei krasse individuelle Fehler, die in mehreren Spielen passieren können, aber nicht innerhalb von vier Minuten“, betonte Wölfle.

Ein seltsames Spiel sahen die Zuschauer auch beim FC Kosova. Der Spitzenreiter, der in den vergangenen Wochen sowohl Langenargen als auch Tannau besiegt hatte, strauchelte gegen Oberreitnau. Das Kuriose dabei ist, dass alle Tore Kosova-Spieler schossen. „Wir haben alle drei Treffer geschossen, aber leider alle ins falsche Tor“, meinte Kosovas Trainer Timo Ohrenberg. Seine Mannschaft vergab trotz der Eigentore zahlreiche Möglichkeiten, um die Partie für sich zu entscheiden.

Lob vom Trainer

Der SV Tannau schoss fünf der sechs Tore, gewann gegen die TSG Zech aber mit 4:2. „Die Mannschaft hat gut gespielt und gegen einen Gegner gewonnen, der uns alles abverlangt hat. Lindau-Zech hat gut gespielt und wir mussten uns schon strecken, um zu gewinnen“, sagte Tannaus Trainer Lukas Waggershauser.

Der SV Tannau ist nun neuer Tabellenführer der Kreisliga B4 und will es auch bleiben. „Wenn die anderen Mannschaften nicht so richtig wollen, wir steigen auf, wenn wir auf Platz eins stehen“, betonte Waggershauser.

Der TSV Schlachters II hat das Siegen nicht verlernt und endlich auch ein Derby gewonnen. Bei der SGM Hergensweiler-Niederstaufen setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Bayer mit 3:0 durch. „Wir waren spielerisch besser, aggressiver und wir können auch noch viel höher gewinnen“, sagte Markus Bayer, Trainer des TSV Schlachters II.

Der SV Ettenkirch besiegte zu hause den TSV Eschach II mit 2:1. In der Tabelle der B4 führte der SV Tannau mit 33 Punkten, Kosova hat ebenfalls 33 Punkte. Langenargen liegt zwei Zähler zurück. Trotz der knappen 1:2-Niederlage in Ettenkirch, ist der TSV Eschach II mit 28 Punkten noch in Lauerstellung.

Bereits am Mittwoch, 9. Mai, erwartet der SV Kehlen II den SV Tannau. Anpfiff ist hier um 18.30 Uhr.