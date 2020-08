Besondere Orte und Momente mit der Kamera festhalten

Das deutsche Bodenseeufer präsentiert sich mit rund 70 Selfie-Points für die besten Panoramabilder, spannendsten Geheimtipps und ganz persönlichen Seemomente.

Ob für die Follower oder das Familienalbum: Ein Urlaub ohne digitale Bilder ist heutzutage undenkbar, heißt es in der Pressemitteilung. Und auch das Selfie ist aus den Fotogalerien der Smartphone-Besitzer kaum noch wegzudenken. Selfies gehören zum modernen Urlaubsbild und sind gerade an Orten mit außergewöhnlichen Perspektiven beliebt. Damit der Insta-taugliche Schnappschuss im Bodenseeurlaub garantiert gelingt, führt die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) zum verspäteten Saisonstart 2020 die „Echt Bodensee Selfie-Points“ ein.

Das Projekt erschließt das deutsche Bodenseeufer anhand von sorgsam ausgewählten Foto-Spots, die die schönsten An- und Ausblicke der Urlaubsregion in Szene setzen, teilt die DBT mit. Atemberaubende Panoramen, Sonnenuntergänge, Weitblicke über die Obstwiesen und Weinberge bis zu den Alpen, historische Städte und kulturelle Höhepunkte: Der Bodensee ist mit seiner reizvollen Landschaft und der besonderen Lage in der Vierländerregion einmalig und bietet ganzjährig eine perfekte Kulisse für Selfies, heißt es weiter. „Mit den Selfie-Points möchten wir den See von seiner schönsten Seite erlebbar machen und Gäste dazu motivieren, ihre besten Reiseerlebnisse auf den sozialen Netzwerken zu teilen“, so Jennifer Frahm, Marketingleitung der DBT.

In Kooperation mit den örtlichen Tourist-Informationen und weiteren Tourismuspartnern werden die Fotostationen an den verschiedensten Standorten in der Region installiert. Zu erkennen sind sie an markanten Bodenmarkierungen mit dem Logo Selfie Point #echtbodensee. „Zum Saisonstart wurden am nördlichen Bodensee rund 70 Selfie-Points zu Land und zu Wasser errichtet. Es gibt nahezu deutschlandweit kein vergleichbares Projekt in dieser Größenordnung“, ergänzt Frahm.

Insgesamt mehr als 30 Gemeinden haben sich für die Teilnahme ausgesprochen. Die Selfie-Points werden selbst für erfahrene Seebesucher und Einheimische noch den ein oder anderen Überraschungsmoment bereithalten, heißt es weiter. Zu finden sind die Fotopunkte an den Landungsstegen, auf Aussichtstürmen, entlang der Rad- und Wanderwege, an Bord einiger Schiffe sowie bei zahlreichen Ausflugszielen. Zudem wird es mobile Elemente geben, die regelmäßig ihren Standort wechseln, um saisonale Highlights – wie etwa die Apfelwochen am Bodensee – in den Fokus zu stellen.