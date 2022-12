Besondere Geschenke: Inner Wheel übergibt 21 Weihnachtspäckchen für Frauen in Not

Das ist doch wirklich ein Grund zur Freude in diesen Zeiten, die gerade auch für Frauen in prekären Situationen so schwierig sind: Der Frauen Service Club Inner Wheel Bodensee hat 21 Weihnachtspäckchen an die Streetworker der Arkade übergeben. Der Club beschenkt damit sozial benachteiligte Frauen in Friedrichshafen, die sonst niemanden haben und kein Geschenk bekommen würden.

„Wie auch in den letzten beiden Jahren ist es uns ein Herzensanliegen, etwas für Frauen in Not zu tun“, sagt Angelika Drießen. Frauen packen also Päckchen für Frauen, denen es weniger gut geht. Der Inhalt ist ganz verschieden: vielleicht eine Mütze oder Handschuhe, ein bunter Schal, etwas Süßes oder besondere Körperpflegeartikel, die man sich sonst nicht kaufen würde. Dazu gibt es für jede Frau einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Drogeriemarkt Müller oder Edeka.

Mit Liebe verpackt

„Es soll für diese Frauen ein kleiner Lichtblick zur Weihnachtszeit sein, einfach ein bisschen Freude schenken“, ergänzt Margot Schaack. „Wir können nichts dafür, dass es uns besser geht, wir hatten verdammt viel Glück“, weiß Daniela Striedacher. Für Gabi Müller ist bereits das Packen schön, „wenn man weiß, jemand freut sich.“ Sie erklärt: „Jedes einzelne Geschenk wurde mit viel Liebe verpackt, dass es auch von außen schon nach Weihnachten aussieht.“ Von daher sei die Freude der Damen des Inner Wheels genauso groß wie die der Beschenkten.

„Schon allein die Geste ist so wertvoll“, weiß Annika Helgeth. „Die positive psychologische Wirkung ist nicht zu unterschätzen, gerade an einem so emotionalen Fest wie Weihnachten“, so die Sozialarbeiterin. „Viele der Frauen, die wir beraten, haben niemanden; bekommen sonst kein Geschenk. So wissen sie, eine andere Frau denkt an mich, schreibt mir eine Karte mit guten Wünschen, obwohl sie mich nicht kennt“, beschreibt die Misa-Arkade Streetworkerin die emotionale Komponente.

Geschenke zaubern Lächeln

Florian Nägele und seine Mitarbeiterinnen von Arkade betreuen Frauen, die in Notsituationen geraten sind. An diese reichen sie die Geschenke weiter. Im Vorfeld wurden sie nach ihren Wünschen befragt. „Es waren tatsächlich die kleinen Dinge wie ein schöner Schal, ein besonderes Duschgel oder tatsächlich ein Einkaufsgutschein, damit man sich mal etwas aussuchen kann“, erzählt Florian Nägele.

„Die Wünsche an sich sind nicht so groß wie die Vorfreude auf eine liebe Überraschung“, weiß der Bereichsleiter der Arkade. „Der Moment des Lächelns, erst ein Geschenk zu bekommen, dann das Auspacken, die Wertschätzung zu erfahren,“ das mitzuerleben, möchte sich Florian Nägele auf keinen Fall entgehen lassen.

Das Tätigkeitsfeld der Arkade in der aufsuchenden Sozialarbeit, im Streetwork und der Wohnungslosenhilfe in Friedrichshafen sei sehr breit aufgestellt, erklärt er. So liege der Fokus seiner 13 Teammitglieder in Friedrichshafen auch bei der Drogenabhängigkeit und Schuldnerberatung sowie der Jugendarbeit und der Prostitution.

Aber auch das Engagement der Inner Wheel Mitglieder kann sich sehen lassen. Sie unterstützen regelmäßig viele soziale Initiativen und Einrichtungen in der Region, wie beispielsweise die Bahnhofsmission, das Beschützende Haus des Bodenseekreises, die Fachberatungsstellen Morgenrot oder die Kinderstiftung Bodensee. Zudem werden Wolldecken für die Bahnhofsmission gesammelt, damit sich frierende Bahnhofsmissionsbesucher aufwärmen können.