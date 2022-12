Besondere „Arbeitskleidung“ sorgt für heitere Stimmung

Bildende Kunst, Gesang, Dirigat, Jazztrompete und Artistik – die Verleihung der Künstlerförderpreise der Stadt Friedrichshafen aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung im Kiesel im k42 machte erneut deutlich, wie sinnvoll und lohnenswert eine solche Förderung ganz besonders in der heutigen Zeit sei. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hatte die Stadt wieder die Summe von 12.000 Euro dafür zur Verfügung gestellt. Sie geht zu gleichen Teilen an die glücklichen Preisträger Lukas Hengelhaupt (Bildende Kunst), Nikolaus Henseler (Dirigat), Tim Kriegler (Artistik), Thimo Niesterok (Jazztrompete) und die Preisträgerin Verena Seyboldt (Gesang).

Gleich zu Beginn der Veranstaltung sorgte das Hintergrundbanner für Lacher, denn hier präsentierten sich die Preisträger sozusagen in Arbeitskleidung, und das heißt für den Artisten nun mal „freier Oberkörper“. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Andreas Köster widmete sich Sabine Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule Friedrichshafen, dem Werdegang der Sopranistin Verena Seyboldt, die demnächst ihr Bachelorstudium in Freiburg abschließt. Mit zwei Arien, am Klavier begleitet von Nikolaus Henseler, stellte die junge Sängerin ihre musikalischen Qualitäten unter Beweis. Die Laudatio von Ida Neddermeyer vom Zeppelin-Museum auf Lukas Hengelhaupt verlas Florian Kind, stellvertretender Leiter des Kulturbüros Friedrichshafen, der als Moderator durch den Abend führte. Der junge Künstler studiert an der Kunstakademie Stuttgart. In seiner Kunst, die digital zu sehen war, reflektiert Hengelhaupt unter anderem auch sein Interesse an Videospielen.

Mit einer Videobotschaft brachte sich der wegen eines Auftritts verhinderte Jazztrompeter Thimo Niesterok, gewürdigt von Sarah Baltes, Leiterin des Kulturbüros, zu Gehör. Er hob darin seine Verbindung zu Friedrichshafen hervor und erfreute das Publikum mit lässigem Swing, eingespielt von einem Trio. Der für diesen Abend sicher ungewöhnlichste Beitrag kam von dem jungen Artisten Tim Kriegler. Melanie Eisele, Veranstaltungsleiterin im Kulturbüro, widmete sich zunächst den biografischen Daten seiner Laufbahn. Sehr viel persönlicher erzählte dann Andrea Sprenger, Zirkusakademie Friedrichshafen, von der bereits früh entfachten Leidenschaft Krieglers, deren Anfänge sie begleitet hat. Mit einem professionellen Showreel begeisterte der junge Artist an den Strapaten. Zum Abschluss war dann nochmals Musik geboten. Nikolaus Henseler, gelobt von Sabine Hermann-Wüster, hat den Preis besonders für seine künstlerischen Fähigkeiten als Dirigent erhalten. Mit ihnen überzeugte er auch als Finalist und Publikumspreisträger beim Deutschen Chordirigentenpreis 2022 in Berlin.