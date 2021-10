Wer andere Menschen unterstützt, auf sie eingeht, „Nähe“ schenkt und zulässt, braucht immer wieder Abstand um den anderen und die Situation wirklich zu begreifen. Gerade in Zeiten von Verletzungen, Verabschiedungen und Tod ist es gut gemeinsam mit anderen zu sein und Zeit für sich zu haben, schreibt das Caritas-Zentrum Friedrichshafen in einer Prssemitteilung. Der Besinnungstag für Pflegende Angehörige, der am Donnerstag, 21. Oktober, von 9 bis 16.30 Uhr im Gästehaus St. Theresia Eriskirch-Moos, stattfindet, bietet diese Gelegenheit. Die Referentin Judith Gaab vom Fachverband Zukunft Familie e.V. Stuttgart, gestaltet diesen Tag mit dem Thema: „Verwundet sind wir und aufgehoben“ – Umgang mit Leid, Trauer und Tod“. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Organisierte Nachbarschaftshilfe im Dekanat Friedrichshafen statt. Alle pflegenden Angehörigen und interessierte Personen sind herzlich eingeladen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.