Besinnlichkeit ist Trumpf

Am Sonntagnachmittag hat in der Kirche St. Maria in Jettenhausen zum 24. Mal das vorweihnachtliche Kirchenkonzert „Besinnung im Advent“ stattgefunden. Viele Gäste waren gekommen, um der besinnlichen Musik zu lauschen.

Zur Adventszeit gibt es in vielen Kirchen besinnliche Konzerte, die ihre Besucher auf Weihnachten einstimmen sollen. Nur selten aber kann man dabei in einer Kirche von der Größe von St. Maria Gast von gleich vier Musikgruppen werden. Außer der Schola, die auch die Organisation des Gesamtprogramms innehatte, traten auch die Gruppe „Cor Meum“ mit zwei Blockflöten, der kleinen Orgel und einem Sopran, die „Häfler Saitenspielgruppe“ mit Gitarre, Zither und Hackbrett, sowie ein Duo aus Orgel und Querflöte auf. Eine Mischung, die sich bewähren sollte.

Wie bei Kirchenkonzerten üblich war der Eintritt frei, es wurde aber um eine Spende gebeten. Diese war ohne Abzüge zugunsten der „Tafel Friedrichshafen“, die Musiker traten in bester Benefizmanier umsonst auf.

Den Anfang machte die Häfler Saitenspielgruppe mit dem „Rieser Bauernmenuett“. Nach diesem besinnlichen Einstand in das Programm trat Pfarrer Rudolf Bauer ans Mikrophon um alle Anwesenden zu grüßen. Er bewunderte nicht nur, dass es diese Adventskonzerte in Jettenhausen jetzt schon bald ein Vierteljahrhundert gibt, sondern verwies auch auf die Kollekte für die Tafeln. Dass es in einem so reichen Land wie Deutschland überhaupt Tafeln geben müsse, die bereits weit über eine Million Menschen versorgten, sei beschämend. Umso wichtiger, sie zu unterstützen.

Dem Pfarrer folgte dann die Schola mit „Rorate! Ach tauet ihr Himmel herab“. An diese schloss Cor Meum mit „Paratum Cor meum“ an. Dann folgte die Orgel Mozarts Andante in C-Dur.

Damit zeigte schon der Anfang des Konzerts, dass die vier Gruppen nicht nur instrumental sondern auch in der Auswahl ihrer Musikstücke sehr unterschiedliche Wege gingen. Damit ein passendes Gesamtensemble zusammenzustellen, ist bereits eine Kunst für sich.

Die Saitenspielgruppe war den milden und ruhigen Tönen zugeneigt und hatte für das Konzert sanfte Werke aus volkstümlichen Überlieferungen der vergangenen 200 Jahre ausgesucht.

Die Schola, die den drei Damen meist folgte, lieferte dazu einen guten Kontrast, mit ihrem tieferen, kraftvollen und festen Gesang. Ihre Auswahl an klassischen Kirchenliedern zum Advent rief gewiss bei vielen Gästen vorweihnachtliche Erinnerungen wach.

Cor Meum war dann ganz in der kunstvollen Kirchenmusik mit lateinischen Texten zu Hause. Hier kamen flinke Melodien mit verspielten Einklängen zu Gehör die wieder ganz neue Facetten in das Konzert brachten.

Die große Orgel war naturgemäß das mächtigste Instrument des Abends, was der sie begleitenden Querflöte aber keine Schwierigkeiten bereitete. Hier hatte man sich an die alten Meister gewandt und brachte Mozart und Gluck.

Diese Mischung der Stilrichtungen und der Lieder passte gut zusammen und sorgte gleichzeitig für viel Abwechslung. Und bei all seiner Vielseitigkeit blieb das Programm stets seinem eigenen Leitgedanken der Besinnlichkeit stets treu.

Zum Abschluss spielte die Orgel „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ als Lied zum Mitsingen für die ganze Gemeinde. Angeregt durch das Einstimmen von Schola, Saitenspielgruppe und Cor Meum nahmen die Besucher der Kirche die Einladung gerne an. Es gab zum Abschluss lange anhaltenden Applaus für alle Musiker.

Wenn im nächsten Jahr das Vierteljahrhundert der Adventskonzerte in Jettenhausen vollgemacht wird, werden die Gäste sicherlich wieder da sein.