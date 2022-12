Besinnliches in unruhiger Adventszeit

Lasst uns, auch gerade im Advent, der Realität in die Augen schauen und das Kind in der Krippe betrachten – So trägt es Günter Weber in seinem Gedicht vor und lädt dazu ein, sich für die Weihnachtsbotschaft zu öffnen. Das taten die Besucher in der stimmungsvoll beleuchteten und gut gefüllten Paul-Gerhardt-Kirche ganz offensichtlich und trugen damit zur dichten und konzentrierten Atmosphäre der Konzertandacht bei.

Dass diese Botschaft nicht nur Rückbesinnung bedeutet, wurde schon durch die Arrangements, die Andreas Glatz für diesen Abend geschaffen hat, deutlich: Adventslieder wie „Macht hoch die Tür“ oder „Tochter Zion“ wurden musikalisch neu interpretiert, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Großen Anteil hieran hatte Rainer Oswald mit seinem vielschichtigen Spiel auf den Saxophonen, die den Raum mal expressiv, dann wieder lautmalerisch bis in den letzten Winkel füllten und für bleibenden Nachhall sorgten. Auch Neudichtungen altbekannter Lieder und Eigenkompositionen aus der Feder von Andreas Glatz standen auf dem Programm.

Ralf Berner am Bass war nicht nur das verlässliche musikalische Fundament der Gruppe. In der Begleitung der gesprochenen Texte – hier griff Berner auch mal zur Gitarre – vertiefte und deutete er mit lyrischem Spiel den bisweilen tief verinnerlichten Textvortrag von Günter Weber. In diesen Momenten wurde die fast 20 Jahre dauernde Zusammenarbeit der Künstler spürbar.