Wie jetzt erst angezeigt wurde, haben am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter im Anemonenweg in Friedrichshafen an einer Obstplantage mehrere Zaunpfähle und einen Aufsteller für Hundebeutel beschädigt. Dies teilt die Polizei mit. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.