Berufung im Sozialen gefunden

Edgar Störk hat 25 Jahre die „Hilfen im Alter“ der Caritas geleitet. Jetzt hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Ein Mann, der die Aufgabenfelder „Beratung – rund um das Thema Pflege“, Pflegende Angehörige, die Nachbarschaftshilfe, Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz und weitere Projektgruppen koordinierte. Er sagt von sich selbst, dass er auf dieser Position zum einen ein Einzelkämpfer gewesen wäre und zum anderen ein Netzwerker. „Das Netzwerk in den sozialen Bereichen des Bodenseekreises ist außerordentlich gut“, lobt er im Resümee.

Edgar Störk sollte eigentlich etwas anders werden. „Meine erste Lehre war die des Bankkaufmanns“, erzählt er, aber er habe seine Berufung im Sozialen gesehen und gefunden. Er studierte Soziale Arbeit und fing zunächst im Heim Pfingstweid an. Als weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn kamen noch die Stiftung Liebenau, die Pauline 13, das CJD und ab 1990 bei der Caritas. Die Stelle „Hilfen im Alter“ übernahm er ab 1996 bis zu seinem Ruhestand. Eine Aufgabe, die ihn erfüllte. Er bezeichnet seine Arbeit als „unglaublich vielseitig“. Langweilig werde einem nicht, meint er lachend. Auch menschlich sei die soziale Arbeit wertvoll. „Die Arbeit im Fachdienst ist immer eine Konfrontation mit sich selbst, mit der eigenen Entwicklung, mit Lebensereignissen wie Krankheit, Abschied und Tod“, so Störk.

Besonders betroffen habe es ihn, wenn langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter schließlich selbst gepflegt werden mussten. „Das ist nicht einfach, diese Entwicklungen zu sehen und zu begleiten.“ Seine größte Achtung überhaupt gelte den Ehrenamtlichen. „Ich weiß nicht, wo unsere Gesellschaft stünde, wenn wir diese engagierten Menschen nicht hätten“, ist sich Edgar Störk sicher. Damit meine er nicht ein kurzes bürgerschaftliches Engagement, „sondern die Menschen, die über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, bereit sind, sich einzusetzen“. Seiner Erfahrung nach, würden sich die Menschen mit dem Thema Pflege zu spät auseinandersetzen. Er appelliert an sein Mitmenschen: „Das Thema Pflege sollte in den Familien rechtzeitig besprochen werden. Man muss sich damit auseinandersetzen.“

Er habe seine Arbeit gern getan. Er habe an der richtigen Stelle gesessen, die zu ihm passte und mit Themen „für die ich brannte. Es ist eine gute Lebensschule“, sagt Edgar Störk. Die Caritas hat er als Arbeitgeber als ein unterstützendes System sowohl bei dienstlichen als auch bei privaten Angelegenheiten wahrgenommen. Was ihn allerdings ein wenig wehmütig mache, sei die Tatsache, „dass ich all mein Wissen und Kompetenz nicht weitergeben konnte, da die Stelle vorerst nicht neu besetzt wird“.

Als ein besonderes Highlight seiner beruflichen Laufbahn beschrieb er die grenzübergreifende „Alterstagung Bodensee“, die 2016 in Friedrichshafen stattfand. „Ein toller Austausch zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland“, denn auch die Nachbarländer seien vom Pflegenotstand betroffen. „Den gab es vor 30 Jahren schon, aber es hat sich nichts gebessert, eher noch verschlechtert“, so Störk. Es werde eine gesellschaftliche Herausforderung, diesen Notstand zu bewältigen, ist er sich sicher.

Wenn er sich etwas wünschen dürfte, dann, dass es in der Pflege eine Männerquote gäbe und dass andere Lohnstrukturen und Arbeitszeiten in der Pflege greifen würden. Um seine Ideen finanziell aufzufangen, sieht er den Staat in der Pflicht.

Für seine Zukunft hat er sich etwas vorgenommen: „Ich werde erstmal ein halbes Jahr lang nichts tun“, abgesehen davon, dass seine Töchter und Enkelkinder ihn schon eingeplant hätten. Dann könne er sich vorstellen, wieder etwas im Ehrenamt zu übernehmen. „Das wird die Zukunft zeigen“, so Störk.