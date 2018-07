Die Berufs-Info-Börse an der Droste-Hülshoff-Schule im Berufsschulzentrum geht in ihr zehntes Jahr. Am 9. Februar öffnet die Schule um 10 Uhr wieder ihre Türen, und 54 Aussteller, darunter auch Schulen und Hochschulen, informieren über zahlreiche Berufsfelder. Auch das Medienhaus Schwäbischer Verlag wird vertreten sein.

Eingeladen sind Absolventen sämtlicher Schularten, aber auch Eltern, die sich über unterschiedliche Ausbildungsangebote informieren möchten. Als einen „Marktplatz der Möglichkeiten“ bezeichnete Joachim Kruschwitz, Erster Landesbeamte des Landratsamtes, die Berufsbörse. Von A wie Agentur für Arbeit bis Z wie ZF Friedrichshafen AG präsentieren die Aussteller ihre Firmen und Ausbildungswege. „Durch die Vielfalt der heutigen Berufsfelder und Studiengänge ist eine umfassende Information wichtig“, ist sich Anton Hehl, Schulleiter der Droste-Hülshoff-Schule, sicher. Das beweist auch die Besucherzahl des vergangenen Jahres, die von ihm auf gut 1500 Interessenten geschätzt wird.

Neben Häfler Firmen sind auch Bildungsinstitute und Betriebe aus einem Umkreis von gut 25 Kilometern mit dabei. In dieser Größenordnung befinde sich auch der Einzugskreis der Schüler, die am Infotag teilnehmen werden, weiß Birgit Neuber-Wernicke aus Erfahrung. Als Lehrerin an der Droste-Hülshoff-Schule und Mitorganisatorin des Infotags stellt sie das Rahmenprogramm vor.

In verschiedenen Vortragsveranstaltungen informieren Firmen über Möglichkeiten, haben aber auch Erwartungen an die Bewerber. Neue Studiengänge wie die Pflegepädagogik, das Pflegemanagement oder die Pflegewissenschaft seien auch für Bewerber interessant, die sich sonst nicht für die Pflege entscheiden würden. Über die umfassenden Ausbildungswege und -möglichkeiten in Berufen der Hotel- und Gasstättenbranche informiert ebenfalls eine gesonderte Veranstaltung, „da ist für jeden was dabei, gleich welchen Schulabschluss man hat“, versichert Birgit Neuber-Wernicke.

Vor der Schule steht das BioLab. Der Truck verfügt über ein modernes Biotech-Labor, in dem neben Versuchen über die Möglichkeiten in den Lebenswissenschaften (Chemie, Biologie und Biotechnologie) informiert wird. Aufgefordert sind zudem alle, die ihre Fähigkeiten testen möchten. Ermittelt wird auf einem Fähigkeiten-Parcours, was man kann und was nicht. „Und eigentlich kann man viel mehr, als man denkt“, weiß Birgit Neuber-Wernicke. Ein Rundumpaket in Sachen Berufsfindung (Infos unter www.dhs-fn.de).