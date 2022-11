Berufsschule in Okigwe nimmt ihren Schulbetrieb auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem alle Widrigkeiten beseitigt waren, konnten die Schulräume und Werkstätten gestrichen und soweit möglich, mit Möbeln ausgestattet werden. Eine Sammelaktion der Bodensee-Schule erbrachte hierfür die stolze Summe von 5000 Euro. Jetzt konnte die erste Gruppe von Studentinnen und Studenten aufgenommen werden und der Schulbetrieb und Unterricht konnte starten.

In einem drei- bis vierjährigen Ausbildungsgang können die Studenten sich in sechs Berufsfeldern ausbilden lassen: Elektronik und Elektrik – Solartechnik – Computer/IT – Handwerk (Schlosser, Schreiner. Maurer) – Mode/Design – Hauswirtschaft. Für diese verschiedenen Ausbildungsgänge musste das Lehrer- und Lehrerinnenteam um Direktor Napoleon Aniche in den vergangenen Monaten eigens eine neues Schulkonzept und die entsprechenden Lehrpläne erstellen.

Father Josephat, Initiator und unermüdlicher Organisator des „St. Martin Institute of Technology“, freut sich sehr, dass nach vielen Jahren an Planung und der Renovierung der Gebäude der neuen Berufsschule, trotz aller Widrigkeiten und Hindernisse wie zum Beispiel der Auswirkungen der Coronapandemie, Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten, sein langgehegter Traum in Erfüllung gegangen ist: ein neues Fenster der Zukunft für die jungen Menschen in Ihube und Okigwe aufzustoßen.

Um diesem bewundernswerten Projekt eine gute Zukunft zu ermöglichen, braucht es auch weiterhin unsere Unterstützung: Die Ausstattung der Schule muss weiter ausgebaut und ergänzt werden, es braucht Stipendien für Studenten, die das Schulgeld von 250 € nicht aufbringen können. Dazu muss man wissen, dass die Schule und die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer, sowie alle Kosten für den laufenden Betrieb nur durch das Schulgeld der Studentinnen und Studenten getragen wird, da es keine staatliche oder kirchliche Unterstützung dafür gibt. Deshalb bitten wir auch um ihre Unterstützung und Spenden auf das Spendenkonto der Bodensee-Schule.