Berufsorientierung im Blick

Das neu gegründete Forum „Berufsorientierung“ in Bodensee-Oberschwaben hat die berufliche Orientierung in den Fokus gestellt. Dass berichtet die BBQ, Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH.

Ist Berufsorientierung in Zeiten von Corona möglich? Wie können junge Menschen gemeinsam von Unternehmen und Schulen auf eine duale Ausbildung oder Studium vorbereitet werden? Welche Rolle spielen dabei Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und außerschulischen Partnern? Diesen Fragen gingen mehr als 40 Gäste aus der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer, der regionalen Unternehmen Bodensee-Oberschwaben, Lehrkräfte, Berufseinstiegsbegleiter und andere auf den Grund.

Junge Menschen in der Berufsorientierung optimal zu begleiten, ist seit Corona nicht einfacher geworden. Daniel Elbs, Lehrkraft der Schreienesch-Schule Friedrichshafen, stellte sein Berufsorientierungskonzept vor. Vor Corona legte er viel Wert darauf, dass die jungen Menschen sich in verschiedenen Berufszweigen fachpraktisch ausprobieren konnten. Dies hat sich mit Corona verändert. Vieles ist nicht mehr möglich.

Die Gäste sind sich einig, dass in der Berufsorientierung alle Akteure an einem Strang ziehen müssen. Dies zeigten auch die Ausführungen von Frank Mühlbauer von der Schule am Schlosspark aus Aulendorf. Er informierte über die Möglichkeiten, Bildungspartnerschaft zwischen Unternehmen und Schulen sich bietet. Diese Kooperation ermöglicht beiden Seiten, eine intensivere Berufsorientierung anzubieten, die über den normalen Bildungsplan hinausgeht.

Unternehmen zeigen ihre Berufs- und Arbeitswelt im „normalen“ Unternehmeralltag, informieren über den Wandel in der Ausbildungs- und Studienwelt sowie ermöglichen, Unternehmerluft zu schnuppern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Auszubildende im fast gleichen Alter kennen und können Fragen in der Jugendsprache beantworten. Es ist für alle Seiten eine Win-WinSituation. Das Forum „Berufsorientierung“ richtet sich an alle Beteiligten in der Berufsorientierung und wird vom „Schulewirtschaft-Arbeitskreis“ Ravensburg-Bodensee organisiert.

Unter anderem sind in diesem Arbeitskreis Daria Napolano-Matousek vom Schulamt Markdorf und Simone Laudon von„Schulewirtschaft“ Baden-Württemberg vertreten. Beide sind sich einig, dass dieses Format in einem regelmäßigen Turnus wiederholt werden soll. Die Mitglieder des Formats sind laut Pressemitteilung aufgerufen, eigene Themenstellungen einzubringen.