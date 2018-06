„Junge Leute – moderne Berufe“, so das Motto der Berufsinfobörse in der Droste-Hülshoff-Schule. Die Organisatoren des Bodenseekreises haben die Bildungsmesse, die am Mittwoch, 25. Februar, veranstaltet wird, am Dienstag vorgestellt.

In den 14 Jahren seit der Premiere im Jahr 2002 ist die Messe zu einer festen Institution im Bodenseekreis geworden. Viele junge Menschen bekommen hier Jahr für Jahr Anregungen für ihre weitere schulische oder berufliche Laufbahn. Viele ehemalige Schüler vertreten mittlerweile ihre heutigen Arbeitgeber als Aussteller in der Droste-Hülshoff-Schule.

„Die Firmen nehmen das Angebot sehr gerne wahr, das die Schule ihnen unterbreitet“, sagte Landrat Lothar Wölfle. Verständlich. Wo sonst kommen Firmen so unkompliziert hautnah mit potenziellen Auszubildenden in Kontakt. Das „basisnahe Angebot in vertrauter Umgebung“ sind laut Wölfe die wichtigsten Zutaten zum Erfolgsrezept.

Wenn sprichwörtlich viele Köche den Brei verderben, arbeiten bei der Berufsinfobörse Schulleiterin Angelika Seitzinger, Lehrerin Birgit Neuber-Wernicke und Renate Köster als Vorsitzende des Fördervereins der Droste-Hülshoff-Schule erfolgreich Hand in Hand.

Für Angelika Seitzinger, die zu Schuljahresbeginn aus Esslingen kam, ist die 14. Börse gleichzeitig die erste. „Ich habe hier etwas kennengelernt, was ich vorher überhaupt nicht kannte“, sagte die Schulleiterin, die in der Berufsinfobörse „eine wunderbare Plattform mit einem ganz breit gefächerten Angebot“ sieht.

Die Ausstellerliste ist im Laufe der Jahre auf 70 Namen angewachsen. Das Angebot reicht von schulischen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis zu klassischen Berufsausbildungen und unterschiedlichen Studiengängen. Erstmals ist auch das Handwerk vertreten. „Die Messe ist auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten“, betont Birgit Neuber-Wernicke. Auch viele Eltern wüssten die Messe zu schätzen und nutzten die Gelegenheit gern, sich zu informieren.

Außer den zahlreichen Informationsständen bietet die Veranstaltung ein umfangreiches Vortragsprogramm. Als Klassiker der ersten Stunde kündigte Neuber-Wernicke den Vortrag „Was erwartet die Industrie von ihren Bewerbern“, von ZF-Ausbildungsleiterin Annette Leschinski an. Daneben gehört das Referat „Welche Voraussetzungen brauche ich, um bei der Polizei zu arbeiten“, zu den beliebtesten Punkten im Rahmenprogramm. „Für die jungen Leute ist es hilfreich, wenn sie wissen, wo sich sie reinknien müssen“, findet Neuber-Wernicke. Eingeladen zur Berufsinfobörse sind Schülerinnen, Schüler, Eltern, aber auch Lehrerinnen und Lehrer.

Die Bildungsmesse findet am Mittwoch, 25. Februar, von 10 bis 15 Uhr in der Droste-Hülshoff-Schule im beruflichen Schulzentrum Friedrichshafen statt. 70 Firmen, Schulen und Hochschulen haben sich angemeldet. Außer den Infoständen gibt es Vorträge und Workshops. Der Eintritt ist frei.