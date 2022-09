Berufsberatung unter freiem Himmel am Romanshorner Platz

Im Bodenseekreis werden noch zahlreiche Auszubildende gesucht, mehr als 600 Ausbildungsplätze sind noch kurzfristig zu besetzen. Für alle, die sich noch nicht für einen Beruf entschieden haben, findet am Freitag, 9. September eine Berufsberatung unter freiem Himmel statt, teilt die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg mit.

Die Handwerkskammer Ulm, die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben und die Agentur für Arbeit schlagen gemeinsam ihre Beratungsstände am Romanshorner Platz in Friedrichshafen auf. Von 10 bis 17 Uhr können sich alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen über aktuelle Ausbildungsstellen, Bewerbungsverfahren, Karrierechancen, Studienmöglichkeiten und Überbrückungsmöglichkeiten informieren. Die Auswahl sei groß, denn alle Wirtschaftszweige würden noch nach guten Nachwuchskräften suchen. Um 11 Uhr gibt Christine Stolz vom Unternehmen Zeppelin Systems nützliche Informationen aus der Sicht einer Personalverantwortlichen. Sie berichtet, worauf Unternehmen achten, wie Bewerbungsprozesse ablaufen und was für eine erfolgreiche Bewerbung wichtig ist.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich telefonisch beraten lassen oder einen Termin vereinbaren bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur unter Telefon 07531/585600. Ausbildungsberater der Handwerkskammer sind erreichbar unter der Nummer 0731/1425 6221, Ausbildungsberater der IHK unter er Nummer 0751/409125. Bei schlechtem Wetter findet der Aktionstag in der Agentur für Arbeit Friedrichshafen, Eugenstraße 41, statt.