Zum ersten Mal verteilen sich die Aussteller der Berufs-Info-Börse (BIB) auf die drei beruflichen Gymnasien des Berufschulzentrums. In den Aulas der Hugo-Eckener-Schule, der Claude-Dornier-Schule und der Droste-Hülshoff-Schule werden Schüler, Eltern und Interessierte, die sich beruflich neu orientieren oder schulisch weiterbilden möchten, beraten. Zwischen 10 und 14 Uhr sind die Türen der Schulen am Mittwoch, 6. Februar, geöffnet. Das Kooperationsprojekt der Schulen und des Landratsamtes Bodenseekreis besteht bereits seit 18 Jahren.

Landrat Lothar Wölfle, Angelika Seitzinger, Schulleiterin der Droste-Hülshoff-Schule, Simone Schlachter vom Landratsamt und zuständig für den Bereich „Bildungsregion Bodenseekreis“ sowie die beiden Lehrerinnen Kristina Rex und Diana Schneider vom Organisationsteam der Droste-Hülshoff-Schule präsentieren das neue Plakat und die Flyer. „Wir wollten eine etwas moderne Gestaltung, die auch Jugendliche mehr anspricht“, sagt Seitzinger. Bewusst seien Fotos mit Berufsfeldern gewählt worden, die Jungen und Mädchen in eher geschlechtsuntypischen Berufen zeige, wie eine junge Frau, die im technischen Bereich arbeitet oder einen jungen Mann im Pflegeberuf. „Es gibt heut so viele Berufsfelder und Weiterbildungsmöglichkeiten, dass wir die Besucher der Messe dazu ermutigen möchten, sich auch in Berufssparten umzusehen, die sie bisher noch nicht ins Auge gefasst haben“, sagt Seitzinger.

Die 75 Aussteller verteilen sich auf die Aulas der drei beruflichen Gymnasien des Berufschulzentrums. In der Hugo-Eckener-Schule präsentieren sich Firmen mit den Berufsfeldern, die im kaufmännischen und wirtschaftlichen Bereich liegen, die Claude-Dornier-Schule hat den Schwerpunkt Technik und in der Droste-Hülshoff-Schule werden Berufe in sozialen und pflegerischen Bereichen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten an Schulen präsentiert. Auf der BIB werden auch Fragen zu den Ausbildungsberufen, Studien-, Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten sowie Zukunftschancen innerhalb der Betriebe von den Ausstellern beantwortet. Im Rahmenprogramm werden Vorträge mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten.

Die Infovorträge umfassen Themen wie Ausbildung im Landratsamt, studieren am HFU Campus Tettnang, Erwartungsvorstellungen der Industrie an ihre Bewerber, Auslandaufenthalte für Berufsschüler, Au-pair-Aufenthalte in den USA, Ausbildung in Pflege- und sozialen Berufen, technische Laborberufe, Berufe in der Gastronomie, Hilfen zur passenden Studienwahl und Informationen zur Ausbildung bei der Polizei.

Auch sogenannte Ausbildungsbotschafter werden vor Ort sein und Fragen zu ihren Berufsfeldern beantworten. Bei den Ausbildungsbotschaftern handelt es sich um junge Menschen, die sich zurzeit in einer Ausbildung befinden und die Berufsinhalte aus ihrer Sicht vorstellen. Die Idee dahinter, ist die, dass sich Schüler mit Gleichaltrigen oft besser identifizieren können. Am Mittwoch berichten Maida Zekirowski über den den Beruf des Industriekaufmanns, Rubina Lakhera über ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau, Daniel Wocher über den Beruf des Hotelfachmanns und Nicolas Kouba über seine Tätigkeiten als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik.

Auch diesmal sind neue Firmen dabei, die ihre Unternehmen präsentieren. Dazu zählen beispielsweise Bodystreet Friedrichshafen, Doubleslash im Informatikbereich, die Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben, das katholische Dekanat, die Strabag AG oder auch die Waldburg-Zeil Kliniken.

Die Schulen werden mit einem Leitsystem versehen und überall seien Lehrer, die man ansprechen könne, fügt Seitzinger hinzu. Da es in den vergangenen Jahren bereits um 10 Uhr sehr voll werde, rät das Orga-Team der BIB die Besucher auch einen späteren besuch ins Auge zu fassen. „Erfahrungsgemäß wird es ab 13 Uhr sehr ruhig, aber die Aussteller sind bis 14 Uhr da und stehen zur Verfügung“, sagt Seitzinger.