Beruf und Familie: In Nachbarländern ist es viel schlimmer

Der vor 16 Jahren als grenzüberschreitende Arbeitnehmervertretung in Friedrichshafen gegründete Internationale Gewerkschaftsrat (IGR) Bodensee hat auf seiner Sommertour gestern im Zeppelin-Restaurant Station gemacht. Im Gepäck des Präsidiums: Forderungen nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei wurde deutlich, dass die aktuellen Arbeitnehmer-Rahmenbedingungen in Sachen Arbeitszeiten und Kinderbetreuung in Deutschland weit besser sind als in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein.

Während es vor allem in der Schweiz enormen Aufholbedarf beim Vaterschaftsurlaub und bei Kita-Plätzen gibt, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund in Person von Jens Liedtke vom DGB Südwürttemberg unter anderem eine gesetzliche „Partnerinnenfreistellung“ von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt eines Kindes. Und zwar nicht als Ersatz, sondern zusätzlich zum Mutterschutz. Außerdem soll die Elternzeit zur Hälfte zwischen Mutter und Vater aufgeteilt werden können. Für die finanzielle Absicherung der Familie soll das Elterngeld in dieser Zeit dem ausfallenden Nettogehalt des Elternteils entsprechen, der in Elternzeit ist. Der DGB fordert außerdem ein Recht auf Aufstockung nach einer familienbedingten Teilzeit.

Davon können Schweizer Eltern nur träumen. Mit dem dort gesetzlich bezahlten Vaterschaftsurlaub von gerade einmal einem Tag liegt die Schweiz im internationalen Vergleich weit zurück. Der Grund, so der amtierende IGR-Präsident Felix Birchler vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, „mehr Väterbeteiligung ist derzeit von der Politik nicht erwünscht“. Alle Forderungen nach 20 Tagen wurden vom Parlament und der Wirtschaft bislang abgelehnt. Ähnlich anachronistisch stellt sich die eidgenössische Situation bei den Kita-Plätzen dar. In ländlichen Gebieten gibt es entweder gar keine oder sie befinden sich in zu großer Entfernung. Außerdem, so Birchler, sind die Betreuungskosten teilweise horrend (63 Prozent der Kita-Kosten tragen die Eltern selbst), was die Erwerbstätigkeit für viele Eltern unattraktiv macht. Die Konsequenz: Oft übernehmen die Großeltern die Kinderbetreuung.

Ähnlich rückständig ist die Situation in Liechtenstein, wie Sigi Langenbahn vom dortigen Arbeitnehmerverband berichtete. Das Parlament in Vaduz setzte 2004 zwar die EU-Richtlinie zum Elternurlaub um, getreu seiner wirtschaftsliberalen Haltung jedoch nur die absolute Minimalvorgabe von drei Monaten unbezahlt. Wirtschaft und Politik erhoffen sich dadurch Standortvorteile gegenüber den Nachbarn. Unbezahlter Elternurlaub werde kaum in Anspruch genommen. Aus finanziellen Gründen und weil er in vielen Betrieben unerwünscht ist.

„Kurz-Schlüsse“ aus Wien

Norbert Loacker vom Österreichischen Gewerkschaftsbund in Vorarlberg hofft, dass die „Kurz-Schlüsse“ aus Wien bald aufhören. Dessen Bundesregierung hat „mit dem neuen Arbeitszeitgesetz und der Einführung des Zwölf-Stunden-Tages beziehungsweise der 60-Stunden-Woche eine erschreckende Wende in der Arbeitswelt herbeigeführt“. Loacker sprach von einem „Rückschritt um Jahrzehnte“. „Vom Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sich die Regierung meilenweit wegbewegt“, betonte er.

Die Betreuung ihrer Kinder ist für österreichische berufstätige Eltern oft eine Herausforderung, berichtete Loacker weiter. Schuld sind stark variierende Öffnungszeiten, die sich nur wenig an den Arbeitszeiten der Eltern orientierten. Zur Verbesserung der Väterbeteiligung wurde in Österreich 2017 der Familienzeitbonus eingeführt, der ihnen erlaubt, sich nach der Geburt ihres Kindes für einen gewissen Zeitraum ihrer Familie zu widmen. Einen Rechtsanspruch dafür gibt es allerdings nicht. Außerdem müsse die Höhe der Geldleistung von derzeit 700 Euro angehoben werden.

In ihrer Resolution fordern die Gewerkschaften der vier Länder unter anderem den Ausbau der Mitgestaltungsrechte der Arbeitnehmer im Hinblick auf bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gesundheitlicher Aspekte, Weiterbildung und Auszeitmodellen. Sie sind überzeugt, dass familienfreundliche Rahmenbedingungen ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen sind. Familienfreundliche Betriebe sind für Fachkräfte, die weiterhin händeringend gesucht werden, weitaus attraktiver, ist der Internationale Gewerkschaftsrat Bodensee überzeugt.