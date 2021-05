Bernd Müller wird zweiter Konrektor an der GMS Schreienesch

Bernd Müller ist neuer zweiter Konrektor an der GMS Schreienesch Friedrichshafen. Wie die Gemeinschaftsschule mitteilt, wurde Müller Anfang März von Carmen Huber, der leitenden Schulamtsdirektorin des staatlichen Schulamtes Markdorf, in sein Amt bestellt. Müller unterrichtet seit 2010 an der GMS Schreienesch die Fächer Deutsch, Englisch und Sport. Er hat in dieser Zeit in vielen Bereichen zusätzliche Verantwortung übernommen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. So ist er beispielsweise für den Stunden- und Vertretungsplan, die umfangreiche Schulbuchsammlung und alle Praktikannten für das Lehramt an der GMS Schreienesch zuständig. Zudem sei er ein wichtiges Mitglied der Schulgemeinschaft durch sein Engagement im Schulleitungsteam und in der Schulkonferenz. Die Ernennung zum zweiten Konrektor seiauch eine Anerkennung seines Engagements für die Schreienesch: „Wir sind sehr glücklich, dass die Stelle mit Herrn Müller besetzt wurde, da die bisherige Zusammenarbeit stets sehr gut und harmonisch war und mit Bernd Müller ein sehr fähiger und kompetenter Kollege die Schulleitung verstärkt“, teilen Schulleiter Kai Nopper und Konrektorin Sieglinde Diem mit.