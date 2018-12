Galerist Bernd Lutze kann es selbst kaum glauben, dass er es in den 40 Jahren des Bestehens seiner allein betriebenen Galerie auf 160 Ausstellungen gebracht hat, obwohl es zwischendurch zu einer Zwangspause von zwei Jahren gekommen war. Viele Weggefährten und Freunde der Galerie – darunter Künstler und Sammler – sind am Freitagabend gekommen, als Lutze zur Feier des Jubiläums die Ausstellung „40 Jahre – 160 Ausstellungen“ eröffnet hat.

„Ich hätte auch 40 besondere Kunstwerke ausstellen können“, meinte er, aber er hat sich anders entschieden, und die Reaktion der Besucher gab ihm recht: Entlang der Wände hängen wie ein Fries in chronologischer Reihenfolge alle Einladungskarten der 160 Ausstellungen, einschließlich der Flyer der Kunstfreitage, an denen er eine Ausstellung eröffnet hat. Dazu finden sich Zeitungsausschnitte über Kunstvorträge, die er gehalten hat, beispielsweise in der VHS-Serie „Begegnung mit zeitgenössischer Kunst“ oder zu einer Antes-Ausstellung in Schwäbisch Hall.

40 Jahre in zwei Räumen

40 Jahre komprimiert auf drei Räume, keine spektakuläre Schau, die nach draußen ausstrahlt, und doch eindrucksvoll, weil sie ein ganzes Galeristenleben ausbreitet. Überall bleiben die Besucher vor einer Karte stehen, erinnern sich wieder an die ausgestellten Werke, an die Begegnungen mit Künstlern. „Weiter so“, sagt einer, darin sind sich alle einig.

Zur Eröffnung hat Lutze selbst einen Rückblick auf seine Galeristenjahre gegeben, hat erzählt, wie es angefangen hat. Seine Zeit als Sekretär bei Horst Antes hat die Basis gelegt für Kontakte zu Künstlern, sie hat ihm auch die Möglichkeit eröffnet, selber mit dem Sammeln zu beginnen. Damals konnte er noch einen original Gerhard Richter erwerben, den „Sargträger“, den er in seiner ersten Ausstellung gezeigt hat und den später ein Prinz von Bayern angekauft hat.

Auch Richters „Studentin“, die mit offenen Schenkeln vor dem Betrachter sitzt, ein Bild, bei dem keiner den Mut hatte, es auszustellen, hat er dank seiner Beziehungen erworben und erst hergegeben, als das Museum of Modern Art in New York es für seine Retrospektive auf den Künstler angefordert hat. Lutze ist stolz darauf, dass im Katalog seine kleine Galerie unter den Leihgebern genannt ist.

Richter, Antes, Beuys, Barth

Gerhard Richter ist er treu geblieben und freut sich, dass er ihn schon zehn Mal ausstellen konnte, mit Originalen wie mit Druckgrafik. Auch seinen anderen Künstlern bleibt er treu, was für den Betrachter bedeutet, dass er nicht einer Vielzahl immer neuer junger Künstler gegenübersteht, sondern über die Jahre Entwicklungen und Reifungen mitverfolgen kann, ob das nun bei Beuys war, bei Horst Antes oder bei Thom Barth. Doch nicht nur seiner Galerie galt Lutzes Augenmerk, sondern ebenso dem Kunstverein Friedrichshafen, dessen Zweiter Vorsitzender er lange war und für den er seit 22 Jahren den Grafikmarkt ausgerichtet hat. Kontakte zu Künstlern und die Anwesenheit auf Kunstmessen haben ihn jung gehalten, er hat noch vieles vor. Die Publikation zum Jubiläum war als Vorabdruck zu sehen, sie wird in Kürze vorgestellt.