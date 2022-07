Bernd-Blindow Schule lädt zur Fashionshow ein

„Back to Now” ist der Titel der diesjährigen Modenschau der Absolventinnen und Absolventen des Berufskollegs Mode und Design der Bernd-Blindow-Schulen Friedrichshafen.Die jungen Designerinnen und Designer präsentieren ihre Abschlusskollektionen am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr im Bahnhof Fischbach. Für kurzentschlossene Modeinteressierte gibt es die Möglichkeit noch Karten über die Abendkasse – zwölf Euro für Erwachsene, acht Euro ermäßigt, Einlass ab 19 Uhr – zu ergattern.

In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schülern des Berufskollegs für Grafikdesign sind in einem professionellen Shooting Modebilder zum Thema „True Love“ entstanden, welche ebenfalls an dem Abend bewundert werden können, kündigt die Schule in einem Schreiben an.

Ein weiteres Highlight ist der Blick hinter die Kulissen auf dem Weg von der Idee über den Entwurf zur fertigen Laufstegkreation. Diese Stationen wurden filmisch festgehalten. Den Höhepunkt des Abends stellt die Präsentation der zwölf höchst individuellen Abschlusskollektionen auf dem Laufsteg dar. Jeder Absolvent durfte sich dabei völlig frei entfalten und das Thema der Kollektion selbst wählen. Entstanden sind Abschlussarbeiten, die die Besucher nach Japan, Korea, in die USA und in überraschende Fantasiewelten entführen.