Berlins Libero Julian Zenger: „Wir wussten, dass wir die bessere Mannschaft sind“

Beim VfB Friedrichshafen werden nach der Vizemeisterschaft einige Namen potenzieller Zugänge gehandelt. So vermeldete eine Berliner Zeitung etwa den bevorstehenden Abgang von Julian Zenger von den BR Volleys – prompt gab es Gerüchte, Zenger werde der neue Libero beim VfB. Die Verantwortlichen des VfB um Geschäftsführer Thilo Späh-Westerholt dementierten diese Personalie allerdings umgehend. Der 24-jährige Zenger spiele in den Planungen am Bodensee keine Rolle. Weitere Personalentscheidungen nach den bestätigten Abgängen von Markus Steuerwald und Linus Weber wird es beim VfB schon in den kommenden Tagen geben.