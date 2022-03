Berliner Varieté kommt ins Graf-Zeppelin-Haus

Am Sonntag, 6. März, kommt das Wintergarten Varieté Berlin mit seiner glamourösen Show „Relax!“ um 17 Uhr ins Graf-Zeppelin-Haus. „Relax!“ spielt mit den bekannten Songs jener Dekade und mit der Fantasie des Publikums: eine Choreografie, in der atemberaubende Akrobatik auf den Soundtrack der 80er trifft und einzigartige Entertainment-Momente schafft. „Like a Virgin“ und mit reichlich Sexappeal tanzt Geraldine mit ihren Neon-Hula-Hoops über die Bühne. „What a Feeling!“ ruft süße Erinnerungen hervor, „Sweet Dreams“ werden sichtbar, ein Sänger wird zum „Slave to the Rhythm“, halbe Menschen moven zu elektronischen Sounds, während ganze Menschen zu „In the Air Tonight“ durch den Bühnenhimmel fliegen, so die Veranstalter. Das gesamte Ensemble gibt alles für diese erinnerungssatte Zeitreise in die 80er-Jahre, heißt es.

Die Veranstaltung dauert 120 Minuten zuzüglich einer Pause.