Berlin kann in Friedrichshafen Meister werden

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben auch das zweite Spiel der Finalserie „best of five“ gegen die Berlin Recycling Volleys verloren. In der Max-Schmeling-Halle hieß es am Sonntagnachmittag 3:2 für die Haupstädter (19:25, 29:27, 25.20, 17:25, 15:11). Der Knackpunkt der Partie war erneut der zweite Satz in dem der VfB einen Rückstand wett machte, um am Ende aber zwei Satzbälle zu vergeben. Im Tiebreak war die Partie ausgeglichen bis Marschall, Pujol, und Russell mit einem Ass die Wende zugunsten von Berlin brachten (7:4). Danach kam der VfB nicht mehr heran. Mittelblocker Graham Vigrass verwandelte den ersten Matchball. Berlin kann nach zwei Siegen nun am Mittwoch (20 Uhr, ZF-Arena) mit einem weiteren Erfolg in Friedrichshafen Meister, übrigens wie vergangenes Jahr, werden. Was für eine Genugtuung für den ehemaligen VfB-Trainer Stelian Moculescu, der nun Berlin trainiert.