Bericht zur Bedarfsanalyse der Sporthallen im Kultur- und Sozialausschuss

Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses des Gemeinderats Friedrichshafen tagen am Mittwoch, 6. April, um 16 Uhr. Die Sitzung findet im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses statt.

Auf der Tagesordnung stehen Zuschüsse für den Umbau der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung des TSV Friedrichshafen-Fischbach und für das Projekt „Offenes Haus– in der Mitte von Friedrichshafen“ des Gemeindepsychiatrischen Zentrums. Weitere Themen sind die soziale Betreuung in den Obdachlosenunterkünften Keplerstraße und Ittenhauser Straße, der Bericht zur Bedarfsanalyse der Sporthallen in der Innenstadt und der Sachstandsbericht zur Anmietung von Containern für die Nutzung von Kindertagesstätten.

Im gesamten Graf-Zeppelin-Haus gilt für alle an der Sitzung Teilnehmenden die FFP2-Maskenpflicht. Weitere Informationen und alle Vorlagen zu den aktuellen öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse sind im Internet unter www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de zu finden.