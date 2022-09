Bergmesse der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. September hat der Bezirk Bodensee der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) im Bregenzerwald beim „Lifthus“ in Schetteregg eine Bergmesse abgehalten. Rund 100 Teilnehmer waren in zwei Bussen angereist. Hatte es in der Frühe beim Zustieg in Weingarten noch stark geregnet, war es beim Zustieg in Ailingen bereits trocken und die dünnen Wolken machten bald der Sonne Platz. Bei der Anfahrt zum Schetteregg gab es eine kleine Unterbrechung, da dort gerade Almabtrieb war und die Kühe Vorrang hatten.

Der Gottesdienst mit Pfarrer Siegbert Baumann fand bei schönstem Sonnenschein auf der Terrasse des Hotels statt. Dabei bildeten Triestenkopf, Winterstaude und Bullerschkopf eine traumhafte Kulisse. Kaum irgendwo sonst seien so viele Spuren Gottes zu finden, wie in den Bergen, so Pfarrer Baumann in seiner Ansprache.

Nach dem Mittagessen wurden für die Teilnehmer eine kleine und eine größere Wanderung angeboten. Da sich das Wetter dann sehr schnell änderte und ein Gewitter aufzog, wurden die Wanderer kräftig durchnässt. Da schmeckte der Kaffee anschließend um so besser und die Teilnehmer nutzten die Zeit zu Gesprächen und Begegnungen. Trotzdem waren alle zufrieden.