Zwei Wochen früher als geplant kann die Berger Straße (K7739) zwischen dem Kreisverkehr Berg und dem Minikreisel in Unterraderach am Freitag, 10. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilt die Stadt mit. Am Donnerstag wurde die Fahrbahn noch markiert. Dank der Baufirma und der guten Witterung konnten die Bauarbeiten zwei Wochen früher beendet werden. Seit 14. Mai war die Berger Straße voll gesperrt, um eine Querungshilfe anzulegen und die Bushaltestellen umzubauen.