Berger Sommerfest findet wieder statt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Musikstück „Oh when the Saints go Marching“ begrüßte ein Doppel Quartett des Musikverein Berg seine aktiven und passiven Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung im Gemeindehaus Berg. Zurzeit besteht der Musikverein Berg aus 320 Mitgliedern. Leider gab es im vergangenen Jahr wieder nur einen Auftritt, die Berger Musikanten spielten bei einer Hochzeit auf. An Weihnachten wurde an verschiedenen Stellen in Berg, ein Weihnachtsgruß an die Berger Bürger gebracht. Der bisherige Dirigent der Jugendkapelle „Dreierlei“ Felix Olbrich hat den Dirigentenstab an Michael Mattes übergeben. Dirigent Helmut Geray ist sehr begeistert, was seine Musikanten noch alles drauf haben. Klar merkt man so eine Pause, dies kann man aber wieder mit einer guten Probenarbeit und Probenbesuch gut machen. Trotz fehlenden Sommerfest-Einnahmen, konnte die Kasse ein positives Ergebnis vorweisen, dies ist hauptsächlich der Schrottsammlung sowie dem „Vesper to go“, geschuldet. Laut Vorsitzender Klaus Willauer: Rückblickend hat Corona auch in den vergangenen Wintermonaten unser Musikalisches Leben eingeschränkt. Guten Mutes im Dezember ein Weihnachtskonzert abzuhalten, startete man im Herbst mit den Proben zum Konzert. Die steigende Inzidenzzahlen, neue Cororna Vorgaben und so weiter zwangen uns dann dazu, Mitte November dieses Konzert leider wieder absagen zu müssen und den kompletten Probenbetrieb einzustellen. Das Highlight in unserem Jahreskalender ist das traditionelle „Berger Sommerfest“. Man ist derzeit wieder in der Planung und hofft, dieses Fest vom 10.-13.Juni 2022 wie gewohnt auf unserem Berger Festplatz ausrichten zu können. Zum Schluss bedankte sich Klaus Willauer beim Ailinger Rathaus-Team sowie dem Ailinger Ortsvorsteher Georg Schellinger für eine hervorragende Zusammenarbeit. Im Anschluss ehrte Vorstand Klaus Willauer die aktiven Musiker für 10, 20 30 Jahre aktive Musikarbeit sowie 3 passive Mitglieder. Zum Abschluss bedankte sich Vorsitzender Klaus Willauer nochmals bei allen aktiven und passiven Mitgliedern. „Für mich persönlich waren die letzten Corona-Monate natürlich auch anders als in normalen Zeiten. Ein Verein lebt nicht nur vom Nehmen, sondern auch vom Geben, sowie einer guten Kameradschaft, was bei uns im Musikverein sehr gut funktioniert – deshalb bin ich auch stolz auf Euch und unseren Musikverein Berg.“