Das Bildungshaus Berg wird teurer. Statt geplant 4,9 Millionen Euro werden sich die Baukosten um 560 000 Euro auf rund 5,5 Millionen erhöhen. Diese Mehrkosten entstehen laut Stadtverwaltung in erster Linie im Zusammenhang mit der Insolvenz der ursprünglich beauftragten Fensterbaufirma. Finanz- und Verwaltungsausschuss sowie der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt des Gemeinderates werden sich am Montag, 3. Dezember, und Dienstag, 4. Dezember, damit befassen.

„Die ursprünglich mit der Ausführung der Arbeiten für die Holz-Alu-Fassade mit Sonnenschutz beauftragte Firma Südfenster GmbH hatte am 19. Januar Insolvenz angemeldet, so dass eine Fortführung des Vertragsverhältnisses nicht möglich war und es Anfang Februar 2018 zur Kündigung kam“, schreibt die Stadt in den Sitzungsvorlagen für die Ausschüsse. Die Arbeiten mussten neu vergeben werden, der Bau selbst verzögerte sich daher. Eine andere Handwerkerfirma hat die Ausführung der Zimmererarbeiten in Folge der Verzögerung gekündigt, auch diese Arbeiten mussten neu ausgeschrieben werden. Letztlich sind es Mehrkosten weiterer Arbeiten aufgrund Bauzeitverschiebung für Kostensteigerungen bei Lohn und Material, die für die Erhöhung der Baukosten sorgen. Dieser Betrag macht allerdings nur rund zehn Prozent der Kostensteigerung aus.

Die Ansprüche, die die Stadt nun hat, hat sie dem dem Insolvenzverwalter mitgeteilt. Im Juni 2018 sind die Arbeiten auf der Baustelle wieder angelaufen. Fertiggestellt sind laut Stadtverwaltung zur Zeit etwa die Hälfte der Arbeiten. Es sind aber auch noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben. Die Stadt schreibt in diesem Zusammenhang, dass man gemeinsam mit Plösser Architekten die Zahlen abgeglichen und verifiziert habe. Die Architekten schlagen vor, weiterhin eine pauschale Summe von 180 000 Euro für Unvorhergesehenes auf den reinen Fehlbetrag aufzuschlagen. Dem könne sich das Stadtbauamt anschließen und das empfiehlt die Erhöhung des Budgets um 560 000 Euro.

Das nötige Geld will die Stadt aus nicht ausgegebenen Haushaltsmitteln nehmen, die 2018 noch nicht benötigt wurden, im kommenden Jahr aber „mit ausreichenden Haushaltsansätzen ausgestattet sind.“

Der Bau des Bildungshauses wird auch gefördert. Der Förderantrag war bereits 2016 beim Regierungspräsidium gestellt, bislang aber noch nicht berücksichtigt worden. Weil Schulbauförderung aber eine Pflichtförderung darstelle, sagt die Stadt, dass der Antrag auf der Warteliste für die folgenden Programmjahre stehe. Der Zuschuss wird nach wie vor 384 000 Euro betragen, da der sich nicht an den aktuellen Baukosten, sondern an der Fläche orientiert.

Das Haus sollte eigentlich Ende 2017, Anfang 2018, spätestens zum Schuljahresbeginn 2018 fertig werden. „Nach aktuellem Terminplan wird mit Bezugsfertigkeit auf Mitte 2019 zum Schuljahr 2019/2020 gerechnet“, schreibt die Stadt.