Berauschter Radler geht auf Ärztin los

Eine Streife der Häfler Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen 63-jährigen Pedelec-Fahrer in der Charlottenstraße kontrolliert. Der Mann war laut Polizeibericht in Schlangenlinien unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, daher wurde ihm im Klinikum Blut abgenommen. Gegen die Blutentnahme wehrte sich der 63-Jährige vehement und versuchte nach der Ärztin zu schlagen.

Beim Verlassen des Krankenhauses beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten auf dem Vorplatz und holte einen kleine Menge Haschisch hervor, die er zuvor versteckt gehalten hatte. Gegen die Beschlagnahmung der Drogen wehrte sich der 63-Jährige erneut mit aller Kraft und verletzte zwei Beamte durch Tritte und Schläge leicht.

Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren zu.