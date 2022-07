Beratungen für Kultur- und Kreativschaffende

Für die Kultur- und Kreativschaffenden im Bodenseekreis bietet die MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg am Freitag, 15. Juli, in Friedrichshafen kostenfreie Orientierungsgespräche in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) an. Das Angebot richtet sich an Kreative aus allen Teilmärkten, sei es Architektur, Design, Musik-, Film- und Rundfunkwirtschaft, aus dem Kunst- und Buchmarkt, der Games-Industrie, der Darstellenden Künste sowie aus Presse oder Werbung .

Im Mittelpunkt der einstündigen Beratungen stehen dabei unternehmerische Fragen, zum Beispiel zur Vermarktung, Weiterentwicklung von kreativen Produkten oder Dienstleistungen, Netzwerken und Anlaufstellen. Auf Wunsch steht die WFB mit ihren Dienstleistungen rund um das Thema Existenzgründung ergänzend zur Verfügung.

Nach rund zweijähriger coronabedingter Pause finden die Orientierungsberatungen erstmals wieder als Präsenztermine in den Räumlichkeiten der WFB in Friedrichshafen statt. Insbesondere bei einer angestrebten Existenzgründung kann die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis die Beratung der MFG ergänzen und vertiefen. Interessierte können sich ab sofort unter mfg.de/orientierungbw anmelden und einen Termin vereinbaren. Die Orientierungsberatung ist eine Erstberatung, keine juristische Beratung oder Förderantragsberatung.