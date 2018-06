Beratung für Prostituierte wird nicht erweitert

Der Antrag der SPD an den Gemeinderat, die vorhandene Stelle für Streetworker in der Beratung „Menschen in Not – Menschen im sexuellen Dienstleistungsgewerbe (Sexarbeit)“ von 0,5 auf eine volle Stelle zu erweitern, wird von der Verwaltung abgelehnt. Dafür sei der Landkreis zuständig, man wolle keine Parallelstrukturen aufbauen. Eine solche, geforderte Beratung aber bietet der Landkreis gar nicht an.

Im Juli 2014 hatte der Gemeinderat einen Antrag der Freien Wähler von November 2013 angenommen und die Verwaltung beauftragt, den Verein Arkade aus Ravensburg mit der sozialen Beratung von Sexarbeiterinnen im Rahmen der Straßensozialarbeit für eine Startphase zu beauftragen.

Gefragt war soziale Beratung von Menschen in der Sexarbeit im Stadtgebiet von Friedrichshafen. „Der Verein Arkade nimmt dabei die Aufgabe wahr, die sich im Wesentlichen auf die Zielgruppe der Menschen in der Sexarbeit beziehen. Er nimmt in diesem Zusammenhang aber keine unmittelbaren Aufgaben der Sozialgesetzgebung des Bundes wahr“, schreibt die Stadt Friedrichshafen.

Als Begründung zur Vergabe an einen freien Träger hatte die Verwaltung seinerzeit darauf hingewiesen, dass insbesondere in der Branche sexueller Dienstleistungen eine direkte Verbindung zwischen dem „Rathaus“ und der „Szene“ aus sozialpädagogischer Sicht unvereinbar erscheine und dieses Spannungsfeld vermieden werden solle.

Berufliche Umstiegsberatung

Das Ziel dieser Beratungen ist es nun nicht, Sexarbeiterinnen von ihrem Beruf abzuhalten. In den zurückliegenden drei Jahren, in denen die Arkade die Beratung aufgenommen hat, konnte allerdings zehn Frauen beim Ausstieg geholfen werden. Dabei übernimmt die Arkade nicht eine Ausstiegsberatung, sondern eine so genannte berufliche Umstiegsberatung. Damit sind mit der Einrichtung der halben Stelle auch die Befürchtungen der CDU widerlegt, man würde die Prostituierten nicht ereichen. Fremdbestimmt durch ihre Zuhälter hielten diese Frauen sich jeweils nur wenige Wochen in einer Stadt auf, hatte die CDU seinerzeit argumentiert. Faktisch hat die Arkade zu rund 30 von den 80 in Friedrichshafen registrierten Frauen Kontakte aufgebaut, deren Lebenssituationen verbessert und ihnen geholfen. Die Aufgabe der Beratung hingegen geht weiter.

Gesprächsangebote beim Einstieg in die Sexarbeit, Risikoeinstiegsberatung, eine anonyme Kundenberatung und die Sensibilisierung zum Thema Gesundheitsschutz, Zwangsprostitution, Menschenhandel, sexuelle Gewalt sind wichtige Themen. Im April 2017 wurde im Gemeinderat beschlossen, dass das Arkade-Projekt über den Zeitraum des 30. September 2017 hinaus fortgeführt wird. Die 0,5-Stelle ist eine Freiwilligkeitsleistung der Stadtverwaltung, die 2014 entschieden worden sei und „die im vergangenen Jahr gesetzlich verankert wurde“, schreibt die Stadt.

Seit dem 1. Juli ist ein neues Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Darin steht unmissverständlich, dass der Landkreis zuständig ist. Die Verwaltung lehnt nun eine weitere halbe Stelle mit Hinweis auf diese Zuständigkeit ab.

Da es beim Landkreis aber keine Beauftragung einer Beratung gibt, wie sie die Arkade aufgebaut hat, werden auch keine Parallelstrukturen aufgebaut, wenn eine solche Beratung in Friedrichshafen stattfindet. Die Aufgabe aus dem Prostituiertenschutzgesetz für die Stadt Friedrichshafen beschränkt sich auf die Erteilung einer Erlaubnis für Betreiberinnen und Betreiber. Die Aufgabe des Landkreises besteht neben den rein organisatorischen Aufgaben aus der Information der Prostituierten über Beratungsstellen. „Bei der Information über Hilfs- und Beratungsangebote werden auch regional erreichbare psychosoziale Beratungsangebote benannt“, sagt Robert Schwarz, Sprecher des Kreises. „Das Informations- und Beratungsgespräch ist keine Alternative zu niedrigschwelligen Beratungsangeboten“, so der Landkreis. Ein solches Angebot ist die Beratung der Arkade.