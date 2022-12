Benefizkonzert im Advent lockt Zuhörer an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr fand das Benefizkonzert in St. Petrus Canisius für die Menschen in Belarus statt. Die Musik des Trios „Serendipity“ (Silke Ogness, David Hegenauer und Andreas Glatz) und auch die einfühlsam vorgelesenen Texte (Evi Rossmann und Vikar Jean De Leon), konnten die Menschen trotz Kälte in die Kirche locken und schon ganz weihnachtlich stimmen und erreichen. Bei Kerzenlicht spielten die 3 Musiker wirkungsvolle Klänge und beeindruckten mit ihrer Mehrstimmigkeit, dem Spiel ihrer Instrumente und der besonderen Liedauswahl. Der Abend war geprägt von tiefer, besinnlicher aber auch fröhlicher, beschwingter Musik. Das Stück „God Rest Ye Merry Gentlemen“, das in seiner Interpretation fast schon bei der Country Music zu finden war, bewegte die Zuhörer und ließ die Füße wippen. Das tiefgründige „Et Incarnatus Est“ von Andreas Glatz brachte den innigsten Kern der Weihnacht auf den Nenner und Lobpreismusik, wie „Light of The World“ von Lauren Daigle ließ die Herzen höher schlagen. Feine Klänge von Vienna Teng „Soon Love Soon“ ergänzten sich wunderbar mit der magischen Melodie vom „Wintersong“, Sara Bareilles. Den Musikern war deutlich anzumerken, dass sie große Freude bei ihrem Zusammenspiel und dem gemeinsamen Anliegen haben.

Im Anschluss trafen sich die Zuhörer noch zu einer Tasse Glühwein. Mit dem Adventskonzert konnten für unsere Partnergemeinden in Weißrussland, Polozk und Novopolozk 1150 Euro gesammelt werden. Eine wunderbare Summe, mit der dort etwas erreicht werden kann. Der Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk ist sehr glücklich über das erneute Zustandekommen des Konzertes und freut sich über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.