Nach langer Durststrecke hat sich für den Jungen Chor endlich wieder Normalität eingestellt. Die Proben sind gut besucht und können ohne besondere Maßnahmen stattfinden, teilen die Verantwortlichen mit. Gerade jetzt, wo auch die täglich entsetzlichen Nachrichten Teil unseres Alltags geworden sind, möchte der Junge Chor ein Zeichen setzen, heißt es in der Mitteilung. Deshalb gibt er am Sonntag, 23. Oktober, um 19 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Kirche St. Columban in Friedrichshafen.

Laut Pressemeldung wird ein etwa einstündiges, abwechslungsreiches Programm aus dem breit gefächerten Repertoire des Jungen Chores geboten. Darunter geistliche und populäre Chorwerke vom Spiritual bis hin zu Chorwerken von Mendelssohn-Bartholdy, Bruckner, Duruflé, Rheinberger, Gheilo und anderen.

Der Erlös des Konzertes kommt der Hilfsinitiative der Familie Werner Nuber zugute, die bereits vier Hilfstransporte mit Lebensmitteln und Medikamenten direkt in die Ukraine organisiert und auch persönlich begleitet hat. Familie Nuber ist in der Gemeinde St. Columban beheimatet und wird an dem Abend persönlich von ihren Kontakten und Erfahrungen mit den geleisteten Hilfstransporten berichten.