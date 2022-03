Benefizkonzert bringt 9264,50 Euro für Ukraine

Bei dem gemeinsam veranstalteten Benefizkonzert für die Ukraine vom Kulturhaus Caserne und der Stadt Friedrichshafen war die Spendenbereitschaft der Besucher groß: 9264,50 Euro wurden gespendet. Dieser Betrag geht nun an die Hilfsorganisation „Ärzte der Welt“ für ihre medizinische Arbeit und Hilfe in der Ukraine.

4264,50 Euro haben die Besucher des Konzertes spontan in die bereitgestellten Spendengläser gegeben. Hinzu kommt ein Scheck in Höhe von 5000 Euro, den Kultur- und Sozialbürgermeister Andreas Köster im Anschluss an seine Eröffnungsrede zum Konzert im Namen von Oberbürgermeister Andreas Brand an Claus-Michael Haydt vom Kulturhaus Caserne überreichte.

„Wir sind überwältigt von dem Zuspruch, den wir ausgelöst haben. Das Benefizkonzert hat eine enorme Anziehungskraft ausgeübt. Zahlreiche Besucher sind ins Casino gekommen und haben gespendet. “, kommentiert Claus-Michael Haydt das Spendenergebnis.

„Ärzte der Welt“ ist eine Non-Profit-Organisation (NGO), die sich bereits seit 2015 in der Ukraine engagiert. „Wir haben uns für Ärzte der Welt entschieden, weil sie ganz konkret an Ort und Stelle im Land, aber auch an den Grenzen des Kriegsgebietes im Einsatz sind. Rund 92 Prozent des Spendenbetrags kommen direkt den Hilfsbedürftigen zu Gute“, sagt Bernd Eiberger, stellvertretende Leitung des Kulturhauses. Die Spendensumme werde „Ärzte der Welt“ in den kommenden Tagen direkt zur Verfügung gestellt.