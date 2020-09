Nach viereinhalb Wochen Lehrgang mit der deutschen U18-Nationalmannschaft inklusive der Europameisterschaft in Italien ist Ben-Simon Bonin nun wieder ins Mannschaftstraining des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen eingestiegen. Damit hat Cheftrainer Michael Warm nun seinen zwölf Mann starken Kader zusammen. Der 17-jährige Bonin hat sich mit dem DVV-Team – und einigen ehemaligen Mitspielern der Youngstars – als Fünfter der EM für die Weltmeisterschaft 2021 qualifiziert.

Die deutsche Volleyballauswahl belegte bei der Europameisterschaft in Italien Platz fünf . Sechs Nachwuchsspieler vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen waren Teil der deutschen Mannschaft. Angeführt von Kapitän Ben-Simon, der den Sprung in die Bundesligamannschaft des VfB geschafft hat, gehörten die Youngstars Anton Jung, Philipp Hermann, Milan Kvrzic sowie die beiden neuen Stützpunktspieler, Carl Möller und Simon Kohn, zum erfolgreichen Team. Mit dem früheren Youngstars-Trainer Söhnke Hinz gehörte auch ein Ehemaliger zum DVV-Trainerteam.

Nach einem 3:2-Auftaktsieg (22:25, 25:20, 25:23, 22:25, 15:10) gegen Belarus musste sich die deutsche Mannschaft von Trainer Dominic von Känel in der Gruppenphase den starken Polen mit 0:3 (25:27, 15:15, 19:25) geschlagen geben. Nach einer weiteren 0:3-Niederlage (18:25, 22:25, 13:25) gegen Tschechien belegten die Deutschen Platz drei in der Vorrunde. Das folgende Überkreuzspiel gegen die Türkei war besonders wichtig, denn ein Sieg bedeutete das Ticket zur Weltmeisterschaft 2021. Bonin und Co. blieben laut Mitteilung nach dem 0:1-Satzrückstand ruhig und gewannen noch mit 3:1 (24:26, 26:24, 27:25, 25:21). Im Spiel um Platz 5 besiegte Deutschland Belgien mit 3:1 (27:25, 25:20, 25:27, 25:15).

Damit hat sich die U18-Auswahl für die U19-WM und das Olympische Europäische Jugendfestival 2022 qualifiziert. „Natürlich freuen wir uns, dass wir mit der WM-Qualifikation eines unserer Ziele erreicht haben. Als ehrgeiziger Sportler ärgere ich mich aber schon, dass wir das Halbfinale knapp verpasst haben“, meinte Bonin. „Ausgerechnet in diesem entscheidenden Spiel haben wir unsere vermeintlich schwächste Leistung gezeigt.“ Den Titel holte sich Gastgeber Italien im Finale gegen Tschechien. Bronze ging an Polen.

„Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt. Unser Ziel war es, dass wir uns für die WM qualifizieren, das haben wir erreicht. Jeder von uns hat auf seinem Weg in Richtung Profi-Volleyball sehr viel gelernt, was für uns mit das wichtigste Ziel ist“, sagte Trainer Dominic von Känel. Für Bonin bereitet sich jetzt mit dem VfB auf seine erste Bundesligasaison vor. „Wir haben so viele erfahrene Leute“, sagt der Nachwuchsspieler. „Mit deren Hilfe kann ich wachsen. Ich habe schon in den ersten Trainings gesehen, dass sie mir Tipps geben und wahnsinnig viel weitergeben können.“