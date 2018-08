Der Frauenchor „belle voci“ aus Kluftern hat seinen letzten Auftritt mit Chorleiter Istvan Boldizsár im Franziskuszentrum in Friedrichshafen gegeben und den Bewohnern dabei ein sehr abwechslungsreiches Repertoire geboten.

Es sei immer wieder ein schönes Erlebnis, im Franziskuszentrum singen zu dürfen und den Bewohnern etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen, heißt es im Bericht des Chors. Zwischendurch sangen die Frauen mit den Bewohnern bekannte Volkslieder.

Nach diesem Auftritt gibt es einen Wechsel in der Chorleitung, denn Istvan Boldizsár kehrt aus beruflichen Gründen in seine Heimat zurück – was der Chor in seinem Bericht sehr bedauert. Durch sein fachliches Wissen und seine disziplinierten Chorproben habe er mit sehr viel Freude und Engagement den Chor ein großes Stück weitergebracht. Dafür ist der Chor Istvan Boldizsár sehr dankbar.

Einen neuen Chorleiter haben die Sängerinnen in Christian Cöster bereits gefunden, so dass es nahtlos weitergeht. Die ersten Proben unter Cösters Leitung haben bereits stattgefunden.