„belle voci“ plant Adventssingen in St. Gangolf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frauenchor „belle voci“ plant Adventssingen in der Kirche St. Gangolf/Kluftern am 11. Dezember.

Der Frauenchor „belle voci“ hat sich zur Generalversammlung in der Ratsstube Kluftern getroffen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Tanja Merkle verlas die Schriftführerin Lise Häberle den Jahresbericht. Coronabedingt fanden nur wenige Proben statt und es gab auch leider keine Auftritte. Der positive Kassenbericht von der Kassiererin Petra Naumann-Gwinn wurde als korrekt geführt bestätigt. Somit stand der Entlastung der Vorstandschaft nichts mehr im Wege.

Anschließend standen Wahlen auf der Tagesordnung. Tanja Merkle als 1. Vorsitzende, Lise Häberle als Schriftführerin und Hildegard Bernhart als Beisitzerin wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Aus dem Ausschuss verabschiedet wurde Marina Wurst, neugewählt wurde Katarina Schiffner.

Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden Lise Häberle, Bärbel Jung und Andrea Kohler geehrt. Seit dem Gründungsjahr sind Bettina Gemar, Renate Karlinger und Tanja Merkle dabei und wurden für 15-jährige Mitgliedschaft geehrt. Aufgrund ihres jahrelangen, außergewöhnlichen Engagements für den Verein wurde Hanne Heske zum Ehrenmitglied ernannt.

Wieder proben zu dürfen und Auftritte planen zu können steht für die Sängerinnen an erster Stelle. Geprobt wird zur Zeit für das Adventssingen in St. Gangolf/Kluftern am 3. Adventssonntag , 11. Dezember um 16.30 Uhr, wozu die ganze Bevölkerung recht herzlich eingeladen ist.

Neue Sängerinnen sind herzlich willkommen. Wir proben montags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Liedersaal/Bürgerhaus Kluftern. Interessiert? Dann melden Sie sich unter belle.voci.kluftern@gmx.de