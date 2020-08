Belarus: Friedrichshafener machen sich große Sorgen um ihre Freunde

„Polozker nicht in politische Gespräche verwickeln“

Politik war in Belarus – das im offiziellen Sprachgebrauch bis vor Kurzem noch Weißrussland genannt wurde – immer schon ein heikles Thema. „Die Leute in Polozk auf keinen Fall in politische Gespräche verwickeln.“ Wer sich als Mitglied einer städtischen Reisegruppe auf den Weg in die belarussische Partnerstadt machte, dem wurde dieser Rat schon in den 1990ern von allen Häfler Polozk-Experten dringend ans Herz gelegt. In dem Land, in dem seit gefühlten ewigen Zeiten der letzte Diktator Europas herrscht, spricht man nicht gerne über Politik – und wenn, dann höchstens hinter vorgehaltener Hand und nicht in der Öffentlichkeit. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wer übermäßig den Mund aufmacht, sei immer in Gefahr, gehackt zu werden, seinen Job zu verlieren, plötzlich hinter Gittern oder ganz zu verschwinden, so die allgemeine Befürchtung. Das gelte im Übrigen für den hohen Staatsbeamten genauso, wie für den einfachen Mann auf der Straße. Eine traurige Tatsache, die auch Häfler Freunden der Städtepartnerschaft mit Polozk bewusst ist. Auch hier hält man sich mit Äußerungen über die belarussische Politik gerne bedeckt – um die Freunde in Polozk und die Städtepartnerschaft nicht zu gefährden. (big)