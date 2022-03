Bela Baur begeistert durch sein Vorlesen

Wegen des Pandemiegeschehens ist der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs vom Medienhaus am See digital veranstaltet worden. Das bedeutete für die teilnehmenden Kinder, ihre Beiträge zu Hause mittels Videokamera oder Smartphone aufzuzeichnen.

Die neun Schulsieger aus dem Kreisgebiet stellten ihr Buch kurz vor. Dann galt es, die ausgewählte Textpassage in der vorgegebenen Zeit möglichst authentisch und lebendig vorzutragen. Mit angemessener Betonung und im richtigen Tempo.

Der Vorlesewettbewerb möchte den Spaß am Lesen wecken, die Lesekompetenz der Kinder stärken und die Freude an Büchern in die Öffentlichkeit tragen. Er wird vom Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Bundesweit gab es in diesem Jahr mehr als 6000 Schulsiegerinnen und Schulsieger. Insgesamt nahmen 480000 Kinder an diesem 63. Vorlesewettbewerb teil.

Und die eingereichten Beiträge im Bodenseekreis zeigen es: Kinder können mitreißend vorlesen, sich für Bücher begeistern und Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann ziehen. Sie lassen in spannende Szenen eintauchen und entführen in fremde Welten. Ihre Begeisterung ist ansteckend - nicht einmal strenge Vorgaben bei der Erstellung der Beiträge und zwei Jahre Pandemiebedingungen schafften es, diese Euphorie zu bremsen.

Abenteuerlich und lustig war die Szene, die Bela Baur vom Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen zum Sieg verhalf. Der Häfler Schüler konnte mit seinem Beitrag die Jury überzeugen. Lebendig, natürlich und überzeugend las er aus „Nachtschattenwald“ von Kathrin Tordasi. Für ihn winkt nun die Teilnahme am Bezirksentscheid, im besten Fall sogar der Einzug ins Landes-, oder gar Bundesfinale.

Bürgermeister Andreas Köster gratuliert dem Sieger und bedankt sich bei allen Teilnehmern. „Gerade in Zeiten wie diesen spielt das Lesen und die Beschäftigung mit Literatur eine herausragende Rolle. Lesen gilt als Schlüsselqualifikation zum Bildungserfolg und stellt eine wichtige Grundlage bei der Bewältigung der Anforderungen in unserer digitalisierten Gesellschaft dar. Ich freue mich sehr, dass der diesjährige Vorlesewettbewerb in einer neuen Form stattfinden konnte und dass der Kreisentscheid vom Medienhaus am See virtuell ausgerichtet wurde.“