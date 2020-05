Bekannte Stars geben Konzert im Autokino Friedrichshafen

Die Ravensburger Sängerin Lotte und die Band Glasperlenspiel treten am Mittwoch, 27. Mai, live im Autokino der Messe Friedrichshafen auf. Musikalisch ist außerdem noch viel mehr geboten.

Vier Live-Konzerte in drei Autokinos hat Radio 7 auf die Beine gestellt, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekanntgibt. „Konzerte wie wir sie bisher erlebt haben, sind momentan nicht möglich“, heißt es darin. „Aber wir möchten unseren Hörern am 27. Mai ein ganz besonderes Festival schenken, und das zeitgleich – in Ulm, in Friedrichshafen und in Crailsheim“.

Vier Künstler spielen an diesem Abend nacheinander jeweils etwa 30 Minuten, sie sind dabei auf die drei Autokinos in Friedrichshafen, Crailsheim und Ulm verteilt. Jedes Konzert wird live auf die Leinwände der anderen Autokinos übertragen. Die Stars geben den Staffelstab nach ihrem Auftritt von Kino zu Kino weiter.

Eröffnen wird den Konzertabend Radio-7-Musikchef Matze Ihring in Friedrichshafen. Frank Januschke und sein Morgenteam übernehmen und moderieren die Konzerte in Ulm und Crailsheim. „So erleben die Hörer am 27. Mai ein ganz besonderes und außergewöhnliches Konzert mit Festivalcharakter“, schreibt Radio 7. Der Ton wird, wie beim Autokino, über die jeweilige UKW-Frequenz in das Autoradio übertragen.

Im Autokino in der Zeppelin-Cat-Halle der Messe Friedrichshafen werden mit Glasperlenspiel und Lotte gleich zwei Konzerte live stattfinden. Carolin und Daniels neue Single „Immer da“ ist eine Hommage an die Musik. „Der frische und mitreißende Sound passt perfekt zum Frühlingsanfang und lässt die Sorgen für einen kurzen Augenblick vergessen“, so der Veranstalter.

Mit Songs wie der ersten Single „Schau mich nicht so an“ oder dem Duett gemeinsam mit Max Giesinger „Auf das, was da noch kommt“, landete Lotte Hits und Ohrwürmer zum Mitsingen. Inzwischen hat sie sich in der Riege der jungen und etablierten deutschen Singer-Songwriter einen festen Platz geschaffen. „Glück“. So heißt der langersehnte Nachfolger von Lottes Debütalbum „Querfeldein“.

Im Autokino Crailsheim auf dem Volksfestplatz Crailsheim wird Joris zugegen sein. Mit den Singles „Herz über Kopf“ und „Im Schneckenhaus“ reiht er sich laut Plattenfirma in die grüblerischen Reihen des Deutschpops ein.

Im Autokino Ulm auf dem Volksfestplatz der Ulm Messe wird Michael Patrick Kelly live vor Ort auftreten. Die neue Single „Beautiful Madness“ stimmt auf die sonnenreichste Zeit des Jahres ein, eine luftig-bouncige Pop-Hymne mit leichtem Reggae-Flavour.