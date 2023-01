Beisetzung von Max Markgraf von Baden: Kommt King Charles zur Trauerfeier seines Cousins?

Auf Schloss Salem laufen die Vorbereitungen für die Beisetzung des verstorbenen Max Markgraf von Baden. Wie das Fürstenhaus mitteilt, wird es im dortigen Münster zwei Trauerfeiern geben: eine offene für Wegbegleiter, Freunde und Mitarbeiter am Donnerstag, 12. Januar.

Einen Tag später folgt die Trauerfeier für den Familienkreis und geladene Gäste. Zu letzterer werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie eine Schar an Adeligen erwartet. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nimmt teil.

Man sei gerade in der Organisation, was die Gästeliste für die Trauerfeier angeht, teilt Ulf Hailer, Sprecher des Hauses Baden, auf Anfrage mit. Wer konkret nach Salem kommt, werde allerdings nicht im Vorfeld, sondern erst am Tag der Beisetzung bekannt gegeben.

Enge Verbindungen nach Großbritannien

Fest stehen dürfte trotzdem, dass Mitglieder des Hochadels aus ganz Europa an den Bodensee reisen werden. Darunter sicherlich auch Angehörige des britischen Königshauses, denn zwischen den Adeligen bestehen enge familiäre Bande.

Max Markgraf von Baden und König Charles III. waren Cousins ersten Grades. Die Mutter von Max, Theodora von Griechenland, war die ältere Schwester von Prinz Philip, dem 2021 verstorbenen Ehemann von Queen Elizabeth.

Dass eine enge Bindung zu den britischen Royals besteht, zeigte sich außerdem mehrfach in der jüngeren Vergangenheit. Zur Beerdigung von Prinz Philip im Jahr 2021 waren aufgrund strenger Corona-Beschränkungen nur 30 Gäste geladen. Einer von ihnen: Bernhard Markgraf von Baden, der älteste Sohn von Max. Prinz Philip war in den 1930er-Jahren außerdem Internatsschüler auf Schloss Salem.

Im vergangenen Jahr war Bernhard von Baden mit seiner Mutter Markgräfin Valerie und seiner Frau Stephanie Prinzessin von Baden ebenfalls in London, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

2001 war schon einmal viel europäischer Adel in Salem

Möglich wäre allerdings auch, dass nicht König Charles persönlich nach Salem kommt, sondern ein anderes ranghohes Mitglied der Windsors. So könnte er sich zum Beispiel von seinen Geschwistern, Prinzessin Anne oder Prinz Edward, vertreten lassen.

Aber auch andere europäische Adelshäuser haben Verbindungen nach Salem oder in die Region und könnten bei der Trauerfeier vertreten sein. Hier lohnt sich ebenfalls ein Blick in die Vergangenheit: Zur Hochzeit von Bernhard und Stephanie von Baden im Juni 2001 kamen 230 geladene Gäste ins Schloss Salem, darunter auch Prinz Ernst August von Hannover und Prinzessin Caroline von Monaco, Sofia – damals noch Königin von Spanien – sowie Vertreter der Adelshäuser Württemberg und Liechtenstein.

Sofia war wie Prinz Philip Schülerin im Internat Salem. Und Schwedens Königin Silvia ist mit der Mainau verbunden, hat sie doch vor Jahrzehnten eine Stiftung gegründet, die ihren Sitz auf der Blumeninsel hat.

Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Politik werden ebenfalls zugegen sein. Ein prominentes Mitglied aus der Landesregierung steht bereits fest: Wie eine Sprecherin des baden-württembergischen Staatsministeriums bestätigt, kommt Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich zur Trauerfeier.

Die Polizei sichert die Trauerfeiern ab

Es dürfte also einiges los sein auf Schloss Salem. Deshalb bereitet sich auch die Polizei vor. „Wir sind im engen Austausch mit dem Haus Baden, um uns abzustimmen“, sagt Oliver Weißflog, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg.

Wie groß der Einsatz wird, hänge davon ab, wer alles seine Zusage zu der Beisetzung gibt. „Es kommt darauf an, wie die Gäste anreisen, wer kommt und ob sich darunter Schutzpersonen befinden“, so Weißflog. „Schutzpersonen“ sind Menschen, die mit Personenschutz belegt sind, zum Beispiel hochrangige Politiker.

In diesen Fällen müssten sich die Beamten dann auch mit anderen Sicherheitsbehörden abstimmen, erklärt der Polizist. Grundsätzlich werde die Polizei gewährleisten, dass die Anwesenden geschützt sind und die Feier wie geplant ablaufen kann.