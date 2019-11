Beinahezusammenstoß im Kreisverkehr: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung ist es am Samstag um 15 Uhr in Unterraderach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 57-jähriger Autofahrer ahrer den Kreisverkehr aus Richtung Markdorf in in Richtung Friedrichshafen verlassen. Kurz vor dem Abbiegevorgang wurde er von einem Mercedes mit Kennzeichen aus dem Bodenseekreis gefährdet, der den Kreisverkehr mit unverminderter Geschwindigkeit geradeaus überfuhr, heißt es. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 57-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Der Mercedes setzte seine einfach Fahrt fort.