Beinahekollision: Pilot verwechselt Zürichsee mit Bodensee

Ein Pilot hat im Flug nach Biberach offenbar den Bodensee mit dem Zürichsee verwechselt. Dadurch kam er Airbus mit 194 Passagieren an Bord gefährlich nah. Eine Kollision wurde gerade noch verhindert - dank eines aufmerksamen Fluglotsen.

Am Mittwoch hat die Schweizer Flugunfalluntersuchungsstelle SUST einen Abschlussbericht über die im Fachjargon als „schweren Vorfall“ klassifizierten Ereignisse vom 25. August 2016 veröffentlicht.

Problem mit Stromversorgung

Demnach war an diesem Tag ein Pilot mit einem Reisemotorsegler von Bad Dürkheim nach Biberach unterwegs. Während des Flugs war in der Maschine offenbar ein Problem mit der Stromversorgung aufgetreten, weshalb der Pilot seinen Transponder - ein für die sichere Radarerkennung wesentliches Gerät - abschaltete. Kurze Zeit später fiel offenbar auch ein Tablet-Computer für die Navigation aus. Der Pilot versuchte dann laut SUST, mit einer klassischen Luftfahrkarte den Weg zum Ziel zu finden.

Dabei steuerte er offenbar direkt auf den Zürichsee zu, den er aus der Entfernung für den Bodensee gehalten haben soll - und an dem er sich offenbar orientieren wollte.

Zur gleichen Zeit war an diesem Tag auch ein Airbus der Schweizer Fluggesellschaft „Edelweiss Air“ im Anflug auf den Flughafen Zürich. An Bord waren 194 Passagiere.

Fehlerhaftes Radarsignal

Glücklicherweise bemerkte später ein Fluglotse in Zürich auf seinem Radardisplay ein unregelmäßiges Signal, das laut SUST „nur ab und zu sichtbar wurde“. Er warnte die Piloten der Edelweiss Air vor nicht identifiziertem Flugverkehr in ihrer Nähe.

Auch dieses Foto zeigt dan Segler aus Sicht des Airbus. Im Hintergrund die Landebahn. (Foto: SUST)

Der Besatzung gelang es daraufhin offenbar, den anfliegenden Motorsegler zu sehen und sogar zu fotografieren. Die beiden Flugzeuge näherten sich dabei offenbar bis auf 300 Meter und auf gleicher Höhe einander an.

Der Pilot des kleinen Flugzeugs bemerkte offenbar erst jetzt den Fehler und versuchte wieder auf die ursprüngliche Route zurückzukehren.

Sicherheitsvorkehrungen unwirksam

Die Experten der SUST geben als Ursache für den Zwischenfall an, dass der Pilot des Motorseglers fehlerhaft, ohne den wichtigen Radartransponder und außerdem ohne Kontaktaufnahme zum Flughafen Zürich in den dortigen Anflugbereich gelangt war. Der fehlerhafte Transponder soll außerdem dafür gesorgt haben, dass „weitere Sicherheitsnetze“ nicht wirksam gewesen seien.

„Die geringe Flugerfahrung des Piloten des Reisemotorseglers“ soll ebenfalls zu dem Zwischenfall beigetragen haben.

Kollision über dem Bodensee

Schwerwiegendere Folgen des Zwischenfalls dürfte an diesem Tag auch das gute Wetter verhindert haben. So konnten sich die beiden Flugzeuge gut sehen. Bei Nebel oder schlechter Sicht wäre das offenbar nicht möglich gewesen.

In der Vergangenheit gab es auch schon einmal eine echte Flugzeugkolission in der Bodenseeregion. Am 1. Juli 2002 stießen ein Frachtflugzeug und eine russische Passagiermaschine über Überlingen in der Luft zusammen. Bei dem Unfall starben 71 Menschen, darunter 49 Kinder.

